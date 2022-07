Robert Lewandowski zadebiutował w FC Barcelonie. Wystarczyło 45 minut

Niedziela, 24 lipca 2022 roku, godzina 5.08 - ta chwila na zawsze wpisze się do historii polskiego sportu. 17 lat po ostatniej mistrzowskiej walce Andrzeja Gołoty, na którego pojedynki w USA wstawała cała sportowa Polska, kibice nad Wisłą znów musieli sobie ustawić budziki na bardzo wczesny poranek.

Na ultranowoczesnym Allegiant Stadium w Las Vegas, w obecności 65 tysięcy kibiców, Robert Lewandowski rozpoczął swój pierwszy występ w koszulce FC Barcelony. I to od razu w rywalizacji z rywalem największym z możliwych - Realem Madryt. W El Clasico, które nigdy nie jest meczem bez stawki, nawet gdy na szali nie leży żadne trofeum czy ligowe punkty. Choć po drugiej stronie boiska zabrakło Karima Benzemy, a na koszulce Lewandowskiego numeru "9" (zagrał z "12"), to wciąż był moment, który kapitan reprezentacji Polski zapamięta do końca życia.

Dobry debiut Lewandowskiego w Barcelonie, ale show skradł mu Raphinha

Gdy tylko realizator pokazał na stadionowym telebimie polskiego napastnika wychodzącego w podstawowym składzie Barcy, kibice zareagowali wielką owacją. Sam Lewandowski zaczął z kolei od straty i faulu na Eduardo Camavindze w środku pola już po 50 sekundach gry, a po dwóch minutach nie zdołał opanować podania Raphinhi w polu karnym przeciwnika.

Później było już tylko lepiej, bo to właśnie Robert Lewandowski dał swojej drużynie sygnał do ataku w 11. minucie, gdy efektownie poradził sobie z dobrym znajomym z Bayernu Monachium Davidem Alabą i mógł popędzić w pole karne "Królewskich", po czym jego mocny strzał z kilkunastu metrów obronił Thibaut Courtois.

Odpowiedział potężnym strzałem z dystansu w słupek Federico Valverde, ale po chwili piłka znów się przeniosła w pole karne Realu, gdzie sytuacji stuprocentowej nie wykorzystał Ansu Fati, który w pojedynku z Courtoisem posłał piłkę obok bramki. Gdyby młody Hiszpan podał lepiej ustawionemu, osamotnionemu Lewandowskiemu, byłoby pewnie 1:0, a Polak, choć na początku miał nawet trochę pretensji do kolegi, błyskawicznie się zreflektował, że sam w tak dobrej okazji też najpewniej oddawałby strzał na bramkę.

W całej połówce, którą rozegrał, czasami brakowało mu dokładności i zrozumienia z kolegami, ale za to świetnie kreował im przestrzeń w ofensywie i był pierwszy do intensywnego pressingu już na połowie rywala, który przyniósł Barcelonie jedynego gola w 27. minucie. Wówczas Lewandowski z Pedrim i Jordim Albą nacisnęli pod polem karnym wyprowadzającego piłkę Edera Militao i Brazylijczyk popełnił koszmarny błąd, podając piłkę przed szesnastkę do... Raphinhi. Były skrzydłowy Leeds United posłał fantastyczną petardę w okienko bramki "Królewskich" i było 1:0 dla Barcy.

Po pół godziny gry Robert Lewandowski dwukrotnie próbował zagrozić bramce Realu, ale w obu przypadkach przeszkodził mu w tym Alaba. Austriak najpierw zablokował próbę z kilku metrów Polaka w dobrej sytuacji po akcji Raphinhi, a chwilę później także strzał z dystansu byłego klubowego kolegi z Bayernu.

W końcówce pierwszej połowy Lewandowski pokazał, że do Barcelony jak najbardziej pasuje, efektownym zwodem wychodząc spod pressingu "Królewskich" w środku pola. Ponadto też mógł z bliska poznać gorącą atmosferę El Clasico, musząc rozdzielać zawodników obu drużyn w zbiorowej konfrontacji, którzy wytworzyła się po ostrym faulu Jordiego Alby.

Lewandowski, jak połowa podstawowej jedenastki Barcy, zakończył swój premierowy występ w bordowo-granatowej koszulce po 45 minutach. Występ, który należy ocenić pozytywnie, bo choć Polak cudów w swoim debiucie nie zdziałał, był niezwykle aktywny, także w pressingu i kreowaniu przestrzeni kolegom, a pojedynczymi zagraniami pokazał, że może dać nowej drużynie bardzo wiele, choć do tego chyba nikt nie miał większych wątpliwości.

Na koniec kapitan reprezentacji Polski wyściskał się z Alabą, który przez ten czas nie odstępował mu na boisku na krok i można się spodziewać, że w kolejnych, już oficjalnych klasykach będzie bardzo podobnie.

Barca lepsza od Realu w pierwszym meczu Lewandowskiego

A że trening sam się nie zrobi, na koniec jeszcze polski napastnik wykonał na murawie stadionu w Las Vegas kilka dodatkowych sprintów. Później mógł już spokojnie z ławki rezerwowych obserwować poczynania swoich kolegów w drugiej połowie, a na placu gry zmienił go z kolei dobry znajomy z Borussii Dortmund - Pierre-Emerick Aubameyang.

Choć po przerwie z biegiem czasu zmian na boisku było w obu drużynach coraz więcej, co odbiło się na tempie i płynności tego spotkania, jedni i drudzy mieli swoje szanse na zmianę wyniku. Aubameyang, Franck Kessie czy Marco Asensio nie potrafili jednak zmieścić piłki w siatce swojego przeciwnika, a najlepszą okazję w samej końcówce miał Ousmane Dembele, którego potężny strzał w sytuacji sam na sam fantastycznie obronił Thibaut Courtois. Chwilę później, w kolejnym pojedynku obu panów, ponownie lepszy okazał się Belg.

Wynik w Las Vegas już się nie zmienił. Nieoficjalny debiut Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie zakończył się wygraną Katalończyków w El Clasico nad Realem Madryt 1:0. Kolejna szansa na występ kapitana reprezentacji Polski w bordowo-granatowej koszulce już w nocy z wtorku na środę, gdy o 2:30 czasu polskiego w Dallas Barca zmierzy się z Juventusem Wojciecha Szczęsnego.