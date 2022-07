Media: Gwiazdor Realu Madryt z nowym kontraktem. Wielka podwyżka

Dziennik poinformował, że zawodnik podpisał już kontrakt z Realem Madryt, ale na oficjalną informację w tej sprawie trzeba będzie poczekać do powrotu zespołu z przedsezonowego tournee po USA. Zdobywcy Ligi Mistrzów spieszyli się z przedłużeniem umowy Edera Militao, bo tym interesowali się inni europejscy giganci.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Dotychczasowy kontrakt Brazylijczyka wygasał z końcem czerwca 2025 roku. Nowa umowa będzie aż o trzy lata dłuższa. Co najważniejsze: Militao dostał dużą podwyżkę. Do tej pory obrońca miał zarabiać 3,5 mln euro rocznie, a z bonusami ta kwota mogła wzrosnąć do czterech mln. Nowy kontrakt gwarantuje mu zarobki w okolicach siedmiu mln euro.

Świątek uderza w koleżanki z kortu. "Zdjęły ukraińskie wstążki po dwóch meczach"

Militao na dłużej w Realu Madryt

W nową umowę zawodnika wpisano też nową klauzulę odstępnego. Jeśli któryś z klubów zdecydowałby się na transfer Militao, musiałby zapłacić Realowi Madryt aż 500 mln euro. To kwota, która z pewnością skutecznie odstraszy chętnych.

Militao był jednym z najważniejszych zawodników Realu Madryt w poprzednim sezonie. Sezonie, który zakończył się triumfem w Lidze Mistrzów i lidze hiszpańskiej. Zawodnik rozegrał łącznie 50 meczów, w których strzelił dwa gole i miał trzy asysty.

Zaskakujące słowa Gola o Rybusie. "Wykazał się dużą odpowiedzialnością"

Militao gra w Realu od lata 2019 roku. Mistrzowie Hiszpanii sprowadzili go za 50 mln euro z FC Porto. Brazylijczyk jest najdroższym obrońcą w historii klubu. Do tej pory zdobył z nim dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii i Ligę Mistrzów.