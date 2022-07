Do tej pory letnie okno transferowe układało się wspaniale dla FC Barcelony. Wicemistrzowie Hiszpanii już w połowie lipca mieli sfinalizowane cztery transfery: Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Brazylijczyka Raphinhę z Leeds United, Iworyjczyka Francka Kessie z AC Milan i Duńczyka Andreasa Christensena z Chelsea.

Pierwsza porażka Barcelony na rynku transferowym. Kounde bardzo blisko Chelsea

Ofensywa Barcy wygląda imponująco, na kompletną, za to prezydent Joan Laporta i dyrektor sportowy Mateu Alemany wciąż pracują jeszcze nad wzmocnieniem defensywy zespołu Xaviego Hernandeza. A tu pojawiają się pierwsze problemy. Głównym celem transferowym Barcy na środek defensywy był Francuz Jules Kounde z Sevilli. Był, bo wiele wskazuje, że to już nieaktualne.

Kataloński dziennikarz Gerard Romero informował niedawno, że FC Barcelona ma porozumienie zarówno z Sevillą, jak i samym zawodnikiem. Wygląda na to, że ofertę Barcy zdołała jednak przebić londyńska Chelsea, która według "The Times" dogadała się z Sevillą na transfer o wysokości 60 milionów euro, a samemu Kounde zaoferowała zdecydowanie lepsze warunki finansowe niż Barcelona.

Według doniesień katalońskich mediów, FC Barcelona poddaje się w tej sprawie i zaczyna szukać alternatyw. Nawet Joan Laporta, spotkany w Stanach Zjednoczonych przez jednego z kibiców Barcy, miał mu powiedzieć, że "Kounde został kupiony przez Chelsea". Byłaby to pierwsza poważna porażka Laporty i Alemany'ego tego lata i swoisty rewanż Chelsea za przegraną batalię o Raphinhę sprzed kilku tygodni. Brazylijczyk jednak wykazał zdecydowanie większą determinację od Kounde, by dołączyć do Barcelony, podczas gdy Francuzowi najpewniej odpowiada wyższa finansowo oferta z Londynu. Do tego można też dołożyć Roberta Lewandowskiego, którego Chelsea także widziałaby u siebie, ale kapitan reprezentacji Polski zdecydowanie wolał przenieść się na Camp Nou.

Dobrą informacją dla Barcelony jest za to fakt, iż przyjście Kounde do Chelsea praktycznie przesądza o transferze do Barcy doświadczonego Hiszpana Cesara Azpilicuety, który ma kosztować symboliczną kwotę kilku milionów. 32-latek miałby być docelowo sprowadzony na prawą obronę, gdzie rywalizowałby z Sergino Destem, ale w razie potrzeby nie miałby problemy z grą na środku defensywy. Barcelona interesuje się także innym doświadczonym Hiszpanem z Chelsea - Marcosem Alonso, który miałby być alternatywą dla Jordiego Alby na lewej obronie.

Barcelona znów celuje w Inigo Martineza z Athleticu Bilbao

Oprócz Azpilicuety i Alonso, wicemistrzowie Hiszpanii szukają dalej kolejnego stopera. Wobec bardzo prawdopodobnego niepowodzenia z Julesem Kounde, Katalończycy zwrócili swoją uwagę na tego, którym interesują się od lat. Chodzi o stopera Athleticu Bilbao Inigo Martineza, z którym wg "Sportu" Barca porozumiała się ws. czteroletniego kontraktu.

Problemem pozostają jednak negocjacje z Athletikiem. Wprawdzie Martinezowi pozostał rok umowy z klubem z Kraju Basków, to i tak należy się spodziewać, że Athletic nie ułatwi mu odejścia już tego lata. Wszystko dlatego, że ze względu na swoją filozofię (w Athleticu występują jedynie zawodnicy związani z Krajem Basków), władze klubu z San Mames mają ograniczone pole manewru przy poszukiwaniu ewentualnego następcy 31-latka.

Dlatego też wiele wskazuje na to, że pomimo zaawansowanego wieku i rocznego kontraktu, Martinez wciąż niemało Barcelonę by kosztował. Mówi się, że Athletic chce za niego nawet 50 milionów euro, a to może być sporym utrudnieniem w rozmowach Katalończyków z Baskami.