Robert Lewandowski osobiście dziękuje po transferze do Barcelony. "Nigdy się nie poddał"

Od wtorku Robert Lewandowski jest już oficjalnie zawodnikiem FC Barcelona. Tego dnia kataloński klub oficjalnie potwierdził transfer kapitana reprezentacji Polski z Bayernu Monachium. FC Barcelona zapłaciła za napastnika 45 mln euro plus pięć mln euro w bonusach, podpisała z nim czteroletni kontrakt i wpisała w niego klauzulę odstępnego w wysokości 500 mln euro.

Kilka dni wcześniej Lewandowski odbył ostatni trening z mistrzami Niemiec i pożegnał się z klubem, w którym spędził ostatnich osiem sezonów. Chociaż Lewandowski chciał odejść do FC Barcelona, to w rozmowie ze "Sport Bild" przyznał, że pożegnanie z Bayernem było pełne emocji. Na ostatnim treningu przed całym zespołem pożegnał go trener - Julian Nagelsmann.

- Julian mówił o moim czasie w Bayernie, o niesamowitych ośmiu latach - zdradził Lewandowski. I dodał: - Powiedział, że w Monachium napisałem niezwykłą historię i praca ze mną była dla niego zaszczytem. Bardzo mi się to spodobało. Nagelsmann chciał mi podziękować, mimo że nie byłem jeszcze zawodnikiem FC Barcelona.

"Najbardziej skomplikowany transfer w moim życiu"

W tym samym wywiadzie Lewandowski opowiedział też, jaką rolę w jego transferze odegrał jego agent - Pini Zahavi. - On się nigdy nie poddał i to jest niesamowite. W nocy z piątku na sobotę osobiście mu podziękowałem za włożony trud w tę transakcję - powiedział Polak.

- Odpowiedział mi: "To był chyba najbardziej skomplikowany transfer w moim życiu. Ale na szczęście udało nam się". Jestem mu niezwykle wdzięczny. Pini nie jest egoistą, a na uwadze ma jedynie dobre samopoczucie swoich piłkarzy. Myślę, że ludzie w Bayernie dobrze o tym wiedzą. To wielki profesjonalista.

Lewandowski na koniec opowiedział też, dlaczego zdecydował się na transfer do FC Barcelona. - Mieszkałem w Niemczech 12 lat, z czego osiem spędziłem w Bayernie Monachium. Z czystym sercem i czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dałem temu klubowi wszystko, co mogłem. Nigdy nie zapomnę tej przygody: doświadczeń, tytułów, goli. W Monachium znalazłem nie tylko kolegów, ale też przyjaciół, z którymi na pewno pozostanę w kontakcie.

I zakończył: - W końcu przyszedł jednak czas na kolejny krok w karierze, na nowe wyzwanie. To brzmi banalnie, ale nie chciałem za 10 lat stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, że nie wyciągnąłem wszystkiego, co najlepsze z mojej kariery, że nie spełniłem marzenia o grze w lidze hiszpańskiej. Miałem w głowie to, że przyszedł odpowiedni moment na ten krok.