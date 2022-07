Z jakim numerem zagra Lewandowski i reszta nowych piłkarzy? Hiszpanie ujawniają

Podczas letniego okna transferowego do Barcelony trafili m.in. Raphinha, Kessié, Christensen czy Robert Lewandowski. Pomimo ogromnych problemów finansowych, z jakimi klub borykał się jeszcze kilka miesięcy temu, do tej pory FC Barcelona wydała już ponad 100 milionów euro na transfery, a z tego co słychać, to jeszcze nie koniec tegorocznych wzmocnień "Barcy".

REKLAMA

Nowe numery piłkarzy Barcelony. Lewandowski z klasyczną "9"

Jak donosi hiszpański dziennikarz portalu "Diario AS", Javi Miguel, część zawodników FC Barcelony otrzymało nowe numery na koszulkach, z jakimi zagrają w nadchodzącym sezonie klubowym. Według Miguela saga z wyborem numeru dla Roberta Lewandowskiego także dobiegła końca. Polak ma występować z "9".

Nowe numery części zawodników "Blaugrany" na nadchodzący sezon prezentują się następująco:

Robert Lewandowski: 9 Franck Kessié: 19 Ferran Torres: 11 Raphinha: 22 Pierre-Emerick Aubameyang: 17 Andreas Christensen: 15

Robert Lewandowski został już zaprezentowany, jednak na jego koszulce zabrakło numeru

Oficjalna prezentacja nowego nabytku FC Barcelony odbyła się w środę o 18:00 czasu polskiego. Całe wydarzenie trwało jedynie kilkanaście minut i nie było zbyt spektakularne. W pamięci mógł zapaść moment, w którym Lewandowski oficjalnie otrzymał nową koszulkę "Barcy", jednak zabrakło na niej numeru.

Hitowa walka Gamrota w UFC potwierdzona. Następna ma być już o pas mistrzowski

Większość polskich, jak i hiszpańskich dziennikarzy twierdzi, że Robert Lewandowski na pewno zagra z "9" w przyszłym sezonie. Obecnie numer należy do Memphisa Depay'a, jednak od dłuższego czasu mówi się, że Holender tego lata opuści zespół ze względu na ogromny ścisk w linii ataku "Blaugrany". Gdyby jednak Depay zdecydował się na pozostanie w klubie, działacze Barcelony są gotowi, aby zasugerować piłkarzowi konieczność zamiany.