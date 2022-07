Lewandowski czy Ronaldo? Sztuczna inteligencja porównała obu piłkarzy

System, który zajął się porównaniem Roberta Lewandowskiego do Cristiano Ronaldo w najbliższym sezonie La Liga, nazywa się Olocip. Na podstawie danych z poprzednich lat obu zawodników i sytuację w FC Barcelonie oraz Atletico Madryt ocenił, jaki będzie poziom przydatności obu piłkarzy w poszczególnych klubach.

Za rok będzie można - chociażby częściowo - sprawdzić, czy sztuczna inteligencja pomyliła się w swoich badaniach czy nie. Lewandowski został w środę oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz FC Barcelony. Dużo większym problemem jest przypadek Cristiano Ronaldo. Kilka tygodni temu media pisały o potencjalnym transferze do Atletico Madryt, ale temat ten ucichł. Dziś "AS" pisze, że to niemożliwe, choć nie wyklucza tego w przyszłości.

Ronaldo jednym z najlepszych w Atletico. Ale to Lewandowski zgarnie koronę króla strzelców

Sztuczna inteligencja oceniła, jak często FC Barcelona i Atletico Madryt będą strzelały gole w meczach La Liga oraz ile bramek zdobędą oceniani piłkarze. W pierwszej kategorii to Cristiano Ronaldo wygrywa. Według obliczeń Atletico z 37-latkiem w składzie zdobywałoby lub unikało utraty bramki co 321 minut. Dla Lewandowskiego ten wynik to 328 minut.

Jednak to Lewandowski ma strzelić więcej goli na przestrzeni całego sezonu. Zakładając, że spędzi na murawie 90 proc. możliwego czasu, powinien zdobyć 19 bramek. Tymczasem Ronaldo miałby ich tylko 15. Wynik ten wydaje się być zaskakująco niski patrząc na to, co Lewandowski robił w ostatnich latach. Tylko w poprzednim sezonie 33-latek strzelił 50 goli w 46 meczach. Wynik Cristiano Ronaldo to 24 bramki w 38 spotkaniach.

Jednak Olocip w swoich obliczeniach brał pod uwagę rywalizację o skład w FC Barcelonie oraz Atletico Madryt. Oznaczałoby to, że w pierwszym zespole będzie o to dużo trudniej. W badaniu uwzględniono też innych piłkarzy Ateltico, ale ich wyniki były dużo słabsze od wspomnianej dwójki.

