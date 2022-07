Przyszedł Lewandowski i jest tłok. Barcelona pozbywa się napastnika

Tegoroczna letnia przerwa między sezonami to czas wielkich zmian w FC Barcelonie. Xavi Hernandez, który przejął prowadzenie drużyny w listopadzie ubiegłego roku, ma wreszcie do wykorzystania pełny okres przygotowawczy. FC Barcelona pozyskała już pięciu piłkarzy. Są to: Robert Lewandowski, Franck Kessie, Andreas Christensen i Raphinha.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Messi wyląduje w MLS? Beckham mówi wprost o swoich planach

Martin Braithwaite na wylocie. Będzie rozwiązanie umowy?

Spore jest też zawodników, którzy odchodzą z klubu lub zostają wypożyczeni. Jeden z najbardziej niepożądanych obecnie w FC Barcelonie to napastnik Martin Braithwaite. Duńczyk już na początek lipca został poinformowany przez trenera Xaviego, że może szukać sobie nowego pracodawcy. Szkoleniowiec nie zabrał go nawet na tournee do Stanów Zjednoczonych.

Nie był on jednak skłonny opuścić FC Barcelonę. I to mimo faktu, że nie miałby praktycznie żadnej szansy na grę. Hiszpański klub w środku ataku ma bowiem Memphisa Depaya, Pierre-Emericka Aubameyanga, a teraz ogłosił transfer Roberta Lewandowskiego. W dodatku na "9" może też występować Ansu Fati.

Według informacji dziennika "Sport" Duńczykiem jest zainteresowany hiszpański klub - Rayo Vallecano. Problem jednak w tym, że nie chce płacić za niego kwoty odstępnego. Według fachowego portalu "Transfermarkt" Braithwaite wyceniany jest obecnie na 6 milionów euro. Hiszpańscy dziennikarze piszą, że prezesi FC Barcelony chcą rozważyć rozwiązanie umowy z Duńczykiem. Wtedy zaoszczędzą pieniądze na jego pensji. Braithwaite ma bowiem ważną umowę z wicemistrzem Hiszpanii aż do 30 czerwca 2024 roku.

Krychowiak odpisał Bońkowi ws. szkolenia. Nokaut

Braithwaite od lutego 2020 roku rozegrał w FC Barcelonie 57 meczów. Zdobył dziesięć bramek i miał pięć asyst. W ubiegłym sezonie wystąpił tylko w czterech meczach (dwa gole i asysta).