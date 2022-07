Prezydent i trener Barcelony są zachwyceni Lewandowskim. "Będziesz tworzył historię"

Robert Lewandowski długo czekał na oficjalne ogłoszenie jego przejścia do FC Barcelony. Sam klub długo starał się sprostać wymaganiom Bayernu Monachium, aby spełnić obietnicę złożoną 33-letniemu napastnikowi. W międzyczasie Joan Laporta wielokrotnie dziękował Lewandowskiemu za jego postawę i zdecydowane podejście do tego transferu, a w końcu mógł go oficjalnie przywitać.

Laporta i Hernandez zachwyceni Robertem Lewandowskim

Joan Laporta był zachwycony dopięciem tego transferu. Widać to było po jego reakcji na wejście Lewandowskiego, a także w mediach społecznościowych. Wstawił zdjęcie z Polakiem i podpisał je: "Moment, na który czekaliśmy z niecierpliwością. W końcu możemy powiedzieć: Witaj, Lewy! Jesteśmy tak samo podekscytowani jak ty. Tutaj będziesz tworzył historię".

Lewandowskiego oficjalnie ogłoszono piłkarzem FC Barcelony w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. W ostatnich dniach dopinano jeszcze kwestie formalne. Z tego względu nie mógł zagrać w spotkaniu towarzyskim z Interem Miami, ale udało mu się przez chwilę potrenować na murawie stadionu w Miami. Wcześniej Lewandowski pracował głównie indywidualnie.

- Podpisanie Lewandowskiego to dla nas duży skok w ataku. Klub podjął duży wysiłek przy jego sprowadzaniu - skomentował transfer Oscar Hernandez, brat Xaviego, który zastępuje go do czasu przylotu pierwszego trenera. Jego zdaniem sprowadzenie Polaka, Raphinhi i przedłużenie umowy z Dembele to "błogosławieństwo". - Rywalizacja sprawi, że zespół będzie lepszy - zakończył.

FC Barcelona wygrała 6:0 z Interem Miami. Kolejny dzień to czas wolny od treningów. Następna sesja odbędzie się nazajutrz. Wtedy też Lewandowski odbędzie pierwszy pełny trening z zespołem. Jego debiutem może być El Clasico. W niedzielę (24 lipca) FC Barcelona zagra towarzysko z Realem Madryt w Las Vegas.

