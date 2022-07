Barcelona dała Lewandowskiemu nowy pseudonim. A kibice znów niezadowoleni

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego nareszcie dobiegła do końca. We wtorek Barcelona oficjalnie poinformowała o ściągnięciu polskiego napastnika. Hiszpanie zapłacili za piłkarza 45 mln euro plus pięć mln euro w bonusach. Polak podpisał z klubem czteroletni kontrakt, na mocy którego zarobi dziewięć milionów euro rocznie. W umowie została zawarta także klauzula wykupu w wysokości 500 milionów euro.

Barcelona nadała pseudonim Lewandowskiemu. Kibice niezadowoleni

W związku z transferem Lewandowskiego Barcelona jest w ostatnim czasie bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Klub regularnie wrzuca na portale różne materiały związane z przejściem napastnika. We wtorek na oficjalnym profilu Barcelony na Twitterze pojawiła się grafika, która przedstawia Lewandowskiego w koszulce nowego zespołu z ozłoconymi butami. Polak otrzymał także pseudonim "LewanGoldski". Jest to nawiązanie do słów Thomasa Muellera, który w jednym z wywiadów nazwał 33-latka "Lewangolskim".

Grafika nie przypadła do gustu kibicom, którzy skrytykowali działania Barcelony w mediach społecznościowych. "Proszę, pracujcie nad grafikami. Cała praca związana z transferem Lewandowskiego jest fatalna", "To grafika rodem z liceum", "Wisła Płock lepiej ogrywa przedłużenie kontraktu Piotra Tomasika, a Pogoń prezentacje nowych koszulek" - piszą fani na Twitterze.

Davies pytany o Lewandowskiego. A chwilę później mówi o Mane. "Lider"

To nie pierwszy raz, gdy Barcelona "obrywa" za swoje działania związane z transferem Lewandowskiego. Tego samego dnia klub skompromitował się, nazywając Lewandowskiego w tytule filmiku Niemcem. Wpadka klubu została bardzo szybko zauważona przez kibiców, którzy skrytykowali niefrasobliwość pracowników zespołu.

Oficjalna prezentacja Lewandowskiego ma się odbyć w środę o 18:00 czasu polskiego. Dwa dni później, w nocy z piątku na sobotę o godzinie 5:00, możemy doczekać się debiutu Polaka w nowym klubie. Wówczas Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w meczu towarzyskim.

Sprzedali Lewandowskiego i się zaczęło. Nagelsmann drwi z Barcelony