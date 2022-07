Lewandowski podpisał kontrakt. "Witamy". FC Barcelona potwierdza

O transferze Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona dowiedzieliśmy się w poniedziałek. Tego dnia Kataloński klub pokazał Polaka w mediach społecznościowych i zapowiedział jego rychłe przenosiny z Niemiec do Hiszpanii.

Tego samego dnia Lewandowski został przedstawiony nowym kolegom z szatni oraz przeszedł testy medyczne. Jedyną niewiadomą pozostawał oficjalny komunikat w sprawie transferu. Ten nie pojawił się w poniedziałek, a został zapowiedziany na wtorek.

Lewandowski oficjalnie zawodnikiem FC Barcelona

Mimo że niektóre źródła przepowiadały, że Lewandowski zostanie zaprezentowany w środę, to jednak stało się to we wtorek wieczorem. FC Barcelona wrzuciła na media społecznościowe filmik z Lewandowskim w koszulce klubu, a na stronie internetowej pojawił się oficjalny komunikat. - Witamy, Lewy - napisano.

Dowiadujemy się z niego, że FC Barcelona zapłaciła za Lewandowskiego 45 mln euro plus pięć mln euro w bonusach. Polak związał się z Katalończykami czteroletnim kontraktem. W umowę została wpisana klauzula odstępnego w wysokości 500 mln euro.

W nocy z wtorku na środę FC Barcelona zagra sparing z Interem Miami. W tym spotkaniu Polak jednak najpewniej nie zagra. Oficjalne "powitanie" Lewandowskiego w Miami, gdzie przebywa zespół Xaviego, w środę o 12 czasu lokalnego (18 czasu polskiego).