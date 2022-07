Prawdziwa cena Roberta Lewandowskiego. Prezydent Barcelony mówi, ile zapłacił

Robert Lewandowski już oficjalnie jest piłkarzem FC Barcelony. W weekend dobiegła końca niezwykle długa saga transferowa, w której główną rolę odgrywały władze Bayernu Monachium. Opór z ich strony sprawiał, że w pewnym momencie zaczęły się pojawiać wątpliwości co do powodzenia całej operacji, ale ostatecznie wszystko wyszło po myśli "Lewego".

Joan Laporta zdradził cenę za Roberta Lewandowskiego

Praktycznie od początku spekulacji na temat odejścia Lewandowskiego z Bayernu mówiło się o kolejnych ofertach Katalończyków, które jednak nie przekonywały mistrzów Niemiec. Ich żądania były jasne - co najmniej 50 milionów euro. Początkowo Barca nie była w stanie zaoferować takich pieniędzy.

Dopiero teraz okazało się, że żądania te zostały spełnione, choć w nieco rozbitej postaci. - Złożyliśmy pierwszą ofertę, a skończyło się na 45+5 milionach euro. To mieści się w naszych możliwościach, piłkarz dostosował też swoją pensję. Cules są teraz bardzo zadowoleni - zdradził prezydent FC Barcelony Joan Laporta.

Prezydent FC Barcelony zachwycony Lewandowskim

Laporta, który był gościem Christo Stoiczkowa w jego programie telewizyjnym wypowiedział się również na temat przydatności Lewandowskiego w zespole. - Barca tak jak każda wielka drużyna potrzebuje goleadora naciskającego w polu karnym. Robert jest jak karabin maszynowy. Kilkukrotnie zdobył Złoty But. Gwarantuje gole, każdy zespół tego potrzebuje - mówił prezydent klubu.

Wiele wskazuje na to, że na debiut w nowym klubie Robert Lewandowski będzie musiał poczekać do 24 lipca, kiedy to podczas amerykańskiej części presezonu Barca zagra z Realem Madryt. W środę w nocy polskiego czasu klub ze stolicy Katalonii zagra z Interem Miami, jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby Polak wystąpił w tym meczu.