Lewandowski czeka i jeszcze poczeka. FC Barcelona się nie kwapi

We wtorek piłkarze FC Barcelony odbyli ostatni trening przed sparingiem z Interem Miami. Tego dnia Robert Lewandowski trenował jeszcze indywidualnie, bo jak informował "AS", nie dopełniono jeszcze wszystkich formalności związanych z zakontraktowaniem napastnika.

Robert Lewandowski czeka na wspólny trening

To oznacza, że Lewandowski będzie miał najbliższą szansę na wspólny trening dopiero w czwartek. Hiszpańscy dziennikarze piszą, że sesja odbędzie się o godz. 19:00 czasu lokalnego. Przypomnijmy, że od 21 lipca cała kadra FC Barcelony będzie przebywać już w Las Vegas (USA).

Zaś dzień wcześniej ma się odbyć oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako nowego piłkarza klubu. Taką informację podał Gerard Romero. Nie wiadomo jednak, o której godzinie się to odbędzie i w jakich okolicznościach. Wiemy za to, że to tylko pierwsza część powitania 33-latka. Dużo większa prezentacja odbędzie się na Camp Nou przy obecności kibiców.

Dotychczas Lewandowski trenuje indywidualnie. Integracja z drużyną przebiega zaś w innych warunkach. W sieci pojawiły się już nagrania ze wspólnie spożywanych posiłków czy "podróży" meleksem z Gerardem Pique, obrońcą FC Barcelony i jednym z kapitanów zespołu.

FC Barcelona zagra z Interem Miami w meczu towarzyskim dokładnie o 2:00 w nocy czasu polskiego. Wielu kibiców liczyło, że będzie to debiut Roberta Lewandowskiego po ogłoszeniu porozumienia z Bayernem Monachium, ale na to będzie trzeba poczekać. Wszystko wskazuje na to, że debiut Polaka będzie wyjątkowy, bo odbędzie się w El Clasico, a więc starciu z Realem Madryt. Mecz między hiszpańskimi klubami odbędzie się w niedzielę (24 lipca) o godz. 5:00 czasu polskiego w Las Vegas.

