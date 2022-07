Lewandowski opanował Hiszpanię. Nie kryją zachwytu. "Culé"

W niedzielę dobiegła końca najbardziej ekscytująca dla polskich kibiców saga transferowa. FC Barcelona potwierdziła, że Robert Lewandowski zostanie jej nowym zawodnikiem. Starania katalońskiego klubu i samego piłkarza, by doprowadzić do transferu z Bayernu Monachium, wreszcie przyniosły sukces. Niemcy zgodzili się sprzedać swojego najskuteczniejszego piłkarza za 50 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Hiszpania żyje transferem Roberta Lewandowskiego. Jest na okładkach najważniejszych dzienników

Lewandowski natychmiast wsiadł w samolot i udał się do Miami, gdzie FC Barcelona rozpoczęła tournee po Stanach Zjednoczonych. Zaliczył testy medyczne i do zakończenia całej transakcji pozostało już tylko złożenie podpisu pod umową. Ta ma obowiązywać przez trzy lata i zawierać opcję przedłużenia współpracy o kolejnych 12 miesięcy.

Komedia. Xavi nie doleci na pierwszy mecz w USA. Barcelonę poprowadzi jego brat

33-latek poznał już swoich nowych kolegów z drużyny i rozpoczął treningi. Jak na razie jednak ćwiczy indywidualnie i wygląda na to, że nie zadebiutuje w najbliższym meczu "Barcy" z Interem Miami. Spotkanie to odbędzie się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pierwszy raz Roberta Lewandowskiego zobaczymy w trykocie Barcelony w trakcie towarzyskiego El Classico z Realem Madryt, które odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o 5:00 czasu polskiego w Las Vegas.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Transfer Polaka przyćmił wręcz wszystkie inne wydarzenia sportowe w Hiszpanii. Choć od ogłoszenia jego przenosin na Camp Nou minęło już kilka dni, największe sportowe dzienniki nadal rozpisują się głównie na ten temat. Lewandowski zagościł na okładkach kilku z nich.

"Mundo Deportivo" podaje informacje na temat oficjalnej prezentacji piłkarza. Zdaniem gazety, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, ma do niej dojść jeszcze w Miami. "W końcu tu jestem i chcę zostać częścią tego projektu" - zacytowano słowa zachwyconego Lewandowskiego.

'Mundo Deportivo' screen

Kataloński "Sport" opublikował na pierwszej stronie zdjęcie uśmiechniętego Polaka z dopiskiem "Culé", czyli określeniem oznaczającym najwierniejszych kibiców FC Barcelony. "Barca wróciła i myślę, że pomogę jej zbudować topową drużynę" - zacytowano piłkarza.

'Sport' screen

Inna katalońska gazeta, "L'Esportiu", także nie kryje zachwytu nad Robertem Lewandowskim. Od razu nazwano go nowym liderem zespołu. Madrycki "AS" poświęca znacznie mniej czasu Polakowi, a więcej Realowi Madryt. Jednak i tak znalazło się dla niego miejsce na pierwszej stronie. Podkreślono, że naszemu rodakowi niezwykle się śpieszyło, by jak najszybciej dołączyć do nowego zespołu.

'AS' screen

'L'Esportiu' screen

Kiedy zobaczymy Lewandowskiego w La Liga? Polscy kibice muszą się przyzwyczaić [TERMINARZ]