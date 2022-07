Komedia. Xavi nie doleci na pierwszy mecz w USA. Barcelonę poprowadzi jego brat

W sobotę piłkarze FC Barcelony udali się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegrają cztery mecze sparingowe przed kolejnym sezonem. W nich zmierzą się kolejno z Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem i New York Red Bull. Razem z zawodnikami na Florydę nie przyleciał szkoleniowiec katalońskiej drużyny, Xavi. Hiszpan miał problemy z paszportem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Xavi nie poprowadzi Barcelony w pierwszym spotkaniu. Zastąpi go brat

W ostatnich dniach Xavi musiał wyrobić specjalne pozwolenie na wjazd do USA. Wszystko dlatego, że jeszcze jako piłkarz katarskiego Al Sadd Xavi trzykrotnie podróżował do Iranu. Hiszpańskie media informowały, że szkoleniowiec nie mógł wejść na pokład i doleci samodzielnie do drużyny z kilkudniowym opóźnieniem. I jak donoszą zagraniczni dziennikarze, problem cały czas nie został rozwiązany, a do pierwszego spotkania pozostało już zaledwie kilka godzin.

Idol Lewandowskiego odwiedził Barcelonę. Niespodzianka [WIDEO]

Już we wtorkowy poranek pojawiły się pierwsze niepokojące informacje w tej sprawie, a przekazał je hiszpański dziennik "AS". Zdaniem redakcji, problem z dokumentami nadal nie został rozwiązany. "W tej chwili obecność Xaviego na meczu z Interem jest zagrożona" - czytamy na portalu. Doniesienia te potwierdził także dziennikarz "Sportu" Ivan San Antonio. Hiszpan oznajmił, że trenerowi nie uda się dotrzeć na czas do Miami, ponieważ nadal nie otrzymał pozwolenia na wjazd do USA. "Złe wieści. Xavi Hernandez nie będzie w stanie poprowadzić pierwszego meczu Barcy w przedsezonowej trasie po Stanach Zjednoczonych" - czytamy w artykule.

Kolejne informacje w tej sprawie przekazał Javi Miguel. Dziennikarz wyjawił, że Barcelonę w pierwszym spotkaniu towarzyskim poprowadzi brat Xaviego - 45-letni Oscar Hernandez. Na ławce trenerskiej będzie wspierał go asystent pierwszego szkoleniowca.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Lewandowski od tygodni znał plany Xaviego. Dziennikarz ujawnia prywatną rozmowę

Mecz z Interem Miami zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:00 czasu polskiego. Kolejnym rywalem Barcelony będzie Real Madryt. Towarzyskie El Classico odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godzinie 5:00. Trzy dni później, o 2:30, rywalem hiszpańskiego zespołu będzie Juventus. Podczas tego spotkania może dojść do pojedynku Wojciecha Szczęsnego z Robertem Lewandowskim, który w niedzielę dołączył do katalońskiej drużyny. Z kolei na zakończenie tournée, w nocy z 30 na 31 lipca o 1:00 czasu polskiego Barcelona zagra z New York Red Bulls.