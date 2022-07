Laporta zdradza kulisy transferu Lewandowskiego. Znaczna obniżka pensji

Robert Lewandowski, ku uciesze wielu fanów na całym świecie, zostanie zawodnikiem Barcelony. Bayern Monachium przystał na ofertę hiszpańskiego klubu, dzięki której zarobi na Polaku 50 mln euro, a konkretnie 45 milionów podstawy i pięć w tzw. bonusach.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Kapitan Barcelony reaguje na transfer Lewandowskiego. "To nas zmotywuje do pracy"

FC Barcelona wygrała rywalizację z PSG i Chelsea

Prezes Barcelony Joan Laporta zdradził kulisy pozyskania Roberta Lewandowskiego. - Konkurowaliśmy z takimi klubami jak PSG i Chelsea. Ale Robert Lewandowski chciał przyjechać do Barcelony i za to go lubię. Musimy mu podziękować, ponieważ otrzymał mniej pieniędzy niż to, co oferowały inne kluby, a przede wszystkim, że wytrzymał maksymalną presję z Bayernem Monachium. Zawodnik zrozumiał swoją sytuację, dostosował pensję i osiągnęliśmy porozumienie. Możemy być teraz bardzo zadowoleni - powiedział Joan Laporta w rozmowie z kanałem sportowym TUDN.

Zdradził też, że negocjacje nie były łatwe. - Robert jest świetnym zawodnikiem, wspaniałym człowiekiem, a jego agent twardo bronił warunków kontraktu. My jednak twardo staliśmy przy swoim. Barcelona nigdy już nie popełni błędów z przeszłości i zawsze będzie działać z rozwagą. Nie będziemy mieć w klubie piłkarza, który się do tych zasad nie dostosuje - przyznał Laporta.

Dlaczego prezesi FC Barcelony zdecydowali się na transfer Polaka?

- Wiedzieliśmy, że potrzebujemy napastnika, który strzela gole. Polak to karabin maszynowy do zdobywania bramek, zdobywca Złotego Buta. Jeśli spojrzymy na jego osiągnięcia, to gwarantuje on gole, a każda drużyna potrzebuje takiego zawodnika - dodał Laporta.

FC Barcelona w letnim okienku transferowym jest klubem, który dokonał jednych z najciekawszych transferów. Oprócz Roberta Lewandowskiego, do wicemistrzów Hiszpanii dołączyli skrzydłowy Raphinha (z Leeds United), środkowy pomocnik Franck Kessie (AC Milan) oraz stoper Andreas Christensen (Chelsea).

- Mamy zawodników o takich profilach, że mogą nam dać dużo wydajności pod względem spektaklu i korzystnego wyniku. Tworzymy zespół, aby Katalończycy dobrze się bawili. Chcemy zobaczyć styl gry, w którym gramy najlepiej, czyli z presją, kontrolą posiadania piłki i zdobywaniem dużo goli - powiedział Laporta.

Dramat Sebastiana Hallera. Wykryto u niego guza jąder

FC Barcelona rozgrywki La Ligi rozpocznie w sobotę, 13 sierpnia o godz. 21. Rywalem wicemistrzów Hiszpanii będzie na Camp Nou - Rayo Vallecano,