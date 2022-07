Były reprezentant zaskoczony transferem Lewandowskiego. "Nie wierzyłem"

Robert Lewandowski lada chwila podpisze trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok i zostanie nowym piłkarzem FC Barcelony. Za jego transfer Katalończycy zapłacą Bayernowi Monachium 45 milionów euro + 5 milionów tzw. zmiennych. Wiele osób jest jednak mimo wszystko zaskoczonych, że Bayern pozwolił odejść najlepszemu zawodnikowi na świecie wg FIFA.

Gilewicz zaskoczony transferem Lewandowskiego. "Nie wierzyłem, że tak się stanie"

- Wprawdzie już od lutego coś wisiało w powietrzu, ale nie wierzyłem, że tak się stanie. Mimo wszystko wydawało się to częścią gry o nowy kontrakt. Stało się inaczej i doszło do czegoś, o czym mówiło się od dłuższego czasu - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski, a obecnie komentator Bundesligi w Viaplay.

- Jego wypowiedź na czerwcowej konferencji reprezentacji udowodniła jednak, że ten rozdział definitywnie się skończył. Byłem zaskoczony, choć widać, że decyzja została podjęta odpowiednio wcześniej - dodał były zawodnik VfB Stuttgart i Karlsruher SC, który ubolewa jedynie, że Lewandowski nie odchodzi z Bayernu, jak na klubową legendę przystało.

- Akurat doniesienia o tym, że Robert spóźniał się na treningi i się do nich nie przykładał, to szukanie dziury w całym. Nie wydaje mi się, by to były prowokacje. On poważnie podchodzi do swoich obowiązków. Pozostaje jednak niesmak, bo Robert wychodzi tylnymi drzwiami. Nie jest żegnany z dużą klasą. A legendy tak nie odchodzą. Swoją zbudował na niesamowitych fundamentach. 344 gole w 375 meczach to obłędna statystyka. Obym się mylił, ale w najbliższych latach drugiego takiego napastnika w Niemczech nie będzie - zaznaczał Gilewicz.

- Bayern w imponujący sposób podchodzi do swoich legend. W ostatnich latach, kiedy zdobywał mistrzostwo, piłkarzom gratulowały legendy. Zawsze przyjeżdżali zawodnicy tacy jak Giovane Elber czy Claudio Pizarro ubrani w bawarskie stroje i świętowali tytuły. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było tam za parę lat Roberta. Zasłużył na to. Zrobił za dużo, żeby miało być inaczej. Teraz jest niesmak, ale myślę, że za jakiś czas zostanie tam doceniony - podsumował 10-krotny reprezentant Polski.