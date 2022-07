Błyskawiczna reakcja. Lewandowski ma się spotkać z Xavim już we wtorek

Już na samym początku zgrupowania w Stanach Zjednoczonych FC Barcelona napotkała spory problem. Z drużyną do USA z powodów paszportowych nie poleciał trener Xavi Hernandez, który musiał sobie w ostatnich dniach wyrobić specjalne pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Wszystko dlatego, że jeszcze jako piłkarz katarskiego Al Sadd Xavi trzykrotnie podróżował do Iranu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Media: Xavi we wtorek dołączy do drużyny FC Barcelony

Jak informuje kataloński dziennik "Mundo Deportivo", sprawy administracyjno-paszportowe Xaviego zmierzają do szczęśliwego końca. Trener FC Barcelony jeszcze w poniedziałek ma otrzymać pozwolenie na wylot do USA i we wtorek o świcie wsiąść w samolot do Miami, gdzie aktualnie przebywa jego drużyna.

To oznaczałoby, że na Florydzie Hernandez zameldowałby się około południa czasu lokalnego, a dzięki temu zdążyłby poprowadzić zespół w pierwszym sparingu w Stanach Zjednoczonych - w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:00 czasu polskiego rywalem Barcy będzie klub Davida Beckhama, Inter Miami.

Barcelona zmienia plany i aktywuje trzecią "dźwignię finansową". Zastrzyk pieniędzy

I choć Xavi będzie mógł się spotkać ze swoją nową gwiazdą, Robertem Lewandowskim, to wiele wskazuje, że w tym spotkaniu kapitan reprezentacji Polski jeszcze nie zagra. Wszystko dlatego, że Lewandowski z Barcą jeszcze ani razu nie trenował (być może uczyni to w poniedziałek wieczorem), a i w Bayernie odbył po powrocie z wakacji tylko pojedyncze jednostki treningowe.

Dlatego też jako potencjalny, nieoficjalny debiut Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie zapowiadane jest towarzyskie El Clasico z Realem Madryt, które odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o 5:00 czasu polskiego w Las Vegas. Trzy dni później, o 2:30, rywalem Barcelony będzie w Dallas Juventus i podczas tego meczu może dojść do pojedynku Lewandowskiego z Wojciechem Szczęsnym. Na zakończenie tournee, w nocy z 30 na 31 lipca o 1:00 czasu polskiego Barca zagra w Nowym Jorku z New York Red Bulls Patryka Klimali.