Lewandowscy wybrali, gdzie zamieszkają w Hiszpanii. Robi wrażenie

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Po wielu tygodniach negocjacji stało się jasne, że reprezentant Polski przejdzie z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Umowa ma obowiązywać przez trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny.

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zagra w FC Barcelonie. Wiemy, gdzie zamieszka reprezentant Polski

Polak już od dłuższego czasu marzył o grze w Hiszpanii. Rok temu wraz z żoną kupił nieruchomość na Majorce, gdzie Lewandowscy spędzają mnóstwo wolnego czasu. Teraz zamieszkają na stałe w Katalonii. Jak informuje "Fakt", po transferze kapitana reprezentacji Polski ich nowym domem będzie miasteczko Stiges. To turystyczna miejscowość położona około 35 kilometrów od samej Barcelony.

O takim wyborze miały zadecydować walory tego miejsca, a więc położenie w okolicach pól golfowych, restauracji czy rzecz jasna plaż. Dodatkowo uroku dodają uliczki miasteczka skontrastowane z luksusowymi rezydencjami. Ponadto Lewandowscy mieli zdecydować się akurat na Stiges, ponieważ jest tam renomowana szkoła językowa dla dzieci od 2 do 10 roku życia - The British School of Barcelona Sitges. To właśnie do niej mają uczęszczać dzieci pary.

Jak się okazuje, w znalezieniu nowego mieszkania dla Lewandowskich pomogła starsza siostra piłkarza Milena. Według informacji hiszpańskiego dziennikarza Gerardo Romero miała ona poszukiwać nowego lokum dla piłkarza już od kilku miesięcy. Ostatecznie zarekomendowała rodzinie urokliwe Stiges.