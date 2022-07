Jest nagranie z powitania Lewandowskiego z piłkarzami Barcelony [WIDEO]

W sobotę FC Barcelona oraz Bayern Monachium oficjalnie poinformowały o porozumieniu w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Negocjacje trwały kilka tygodni. W tym czasie Katalończycy wysłali trzy oferty, ale każdą z nich mistrzostwie Niemiec konsekwentnie odrzucali. Przekonała ich dopiero czwarta propozycja, która opiewała na około 50 milionów euro. Tym samym 33-latek stał się bohaterem nie tylko najdroższego transferu w historii bawarskiego klubu, ale także został najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem.

Robert Lewandowski ciepło przyjęty przez nową drużynę. "Witaj w rodzinie"

W nocy z niedzieli na poniedziałek około godziny 1:30 czasu polskiego, Robert Lewandowski dotarł do Miami, gdzie zaplanowany jest pierwszy etap zgrupowania Barcelony w Stanach Zjednoczonych. Na Florydzie Polak przejdzie także testy medyczne. Jeśli te przebiegną zgodnie z planem, wówczas dopełni ostatniej formalności i złoży podpis na trzyletnim kontrakcie z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Cała FC Barcelona żyje transferem napastnika. Co chwilę w mediach społecznościowych kataloński klub publikuje nagrania z jego udziałem. Najpierw Polak zawitał na florydzką plażę, a następnie udał się do hotelu, w którym przebywa drużyna Xaviego. Lewandowski dołączył do kolegów podczas posiłku i mógł liczyć na ciepłe przywitanie. Jako pierwszy wyściskał go Jordi Alba. Później równie czułe uściski wymienił z Ferranem Torresem i Ousmane Dembele, a następnie przywitał się z pozostałymi członkami drużyny.

Nagranie z tego wydarzenia opublikowano na profilu FC Barcelony i opatrzono podpisem "Witaj w rodzinie". "Oficjalne przywitanie" Lewandowskiego w nowym klubie ma odbyć się w poniedziałek o godzinie 19:00 czasu polskiego (13:00 lokalnego) na obiektach Barca Academy w Miami. Po części oficjalnej Polak dołączy do treningów z zespołem.

W Stanach Zjednoczonych kataloński klub rozegra cztery mecze sparingowe. W pierwszym wicemistrzowie Hiszpanii zmierzą się z miejscowym Interem Miami. To spotkanie odbędzie się w nocy z 20 na 21 lipca, o 2:00 czasu polskiego. Jak donoszą hiszpańskie media, to właśnie podczas tej rywalizacji może nastąpić oficjalny debiut 33-latka w nowych barwach. W kolejnych dniach Barcelona zmierzy się z Realem Madryt (w nocy z 24 na 25 lipca, o 5:00), Juventusem (w nocy z 26 na 27 lipca, o 2:30) oraz New York Red Bulls (w nocy z 30 na 31 lipca o 1:00).