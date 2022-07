WIELKI DZIEŃ Lewandowskiego. Jest już z FC Barceloną [WIDEO]

Robert Lewandowski jeszcze nie zdążył zostać oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelony, a już wybrał się z Majorki do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego nowa drużyna przebywa na przedsezonowym tournee.

Robert Lewandowski już w Miami w barwach FC Barcelony. W poniedziałek oficjalne przywitanie

W nocy z niedzieli na poniedziałek, około godziny 1:30 czasu polskiego, Robert Lewandowski dotarł do Miami, gdzie zaplanowany jest pierwszy etap zgrupowania Barcy w USA. Jak widać na wideo zamieszczonym przez klubowe media FC Barcelony, najpierw zawitał na florydzką plażę, by następnie udać się do hotelu, w którym przebywają jego nowi koledzy.

- Cules, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Barcelony. Forca Barca! - powiedział Lewandowski na krótkim filmiku, na którym jest już ubrany w bluzę FC Barcelony.

Stoiczkow szczęśliwy po transferze Lewandowskiego. "Mimo 34 lat"

Na poniedziałek zaplanowane są testy medyczne Roberta Lewandowskiego, po których zwiąże się on z Barcą trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Na jego bazie ma zarabiać około 9 milionów euro netto rocznie. Tego samego dnia o godzinie 19:00 czasu polskiego (13:00 lokalnego) odbędzie się pierwsze "oficjalne przywitanie" polskiego napastnika w nowym klubie.

Na razie na obiektach Barca Academy w Miami, gdzie niedługo później Lewandowski będzie również trenował po raz pierwszy z nowym zespołem. Oficjalna prezentacja kapitana reprezentacji Polski, ta "właściwa", na Camp Nou i z dużym rozmachem, ma się odbyć w pierwszych dniach sierpnia, gdy zespół wróci z tournee po USA.

Cztery sparingi Barcelony w USA. Debiut Lewandowskiego w El Clasico?

W Stanach Zjednoczonych wicemistrzowie Hiszpanii planują rozegrać cztery mecze sparingowe. W nocy 20 na 21 lipca, o 2:00 czasu polskiego, zagra w Miami z miejscowym Interem. W nocy z 24 na 25 lipca, o 5:00, zmierzy się w towarzyskim El Clasico z Realem Madryt w Las Vegas, które już teraz zapowiadane jest jako nieoficjalny debiut Roberta Lewandowskiego.

Trzy dni później, o 2:30, rywalem Barcelony będzie w Dallas włoski Juventus i podczas tego meczu może dojść do pojedynku Lewandowskiego z Wojciechem Szczęsnym. Na zakończenie tournee, w nocy z 30 na 31 lipca o 1:00 czasu polskiego Barca zagra w Nowym Jorku z New York Red Bulls Patryka Klimali.