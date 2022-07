Lewandowski tłumaczy, dlaczego wybrał Barcelonę. Konkret. "Moja córka Klara"

Robert Lewandowski opuścił Bayern Monachium po ośmiu latach i zdecydował się dołączyć do FC Barcelony, z którą podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Obie strony mają możliwość przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Teraz Lewandowski dołączy na zgrupowanie Barcelony w Miami, gdzie też przejdzie testy medyczne. Niewykluczone, że polski napastnik zadebiutuje w nowych barwach już w meczu z Interem Miami, który odbędzie się w nocy z 20 na 21 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Robert Lewandowski rozmawiał z niemieckim dziennikiem "Bild" po ogłoszeniu transferu do FC Barcelony. Polski napastnik wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na transfer do klubu z Katalonii. - Od dawna chciałem grać w innej lidze, niż Bundesliga. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, chciałem zamieszkać gdzieś indziej i odkryć coś nowego z rodziną. Moja córka Klara w przyszłym roku pójdzie do szkoły, więc trzeba było zdecydować. Gdybym tego nie zrobił teraz, to chyba nigdy bym nie miał takiej możliwości. To okazja, która zdarza się raz w życiu - powiedział.

- Niedługo będę miał 34 lata, ale wciąż czuję się świetnie fizycznie i psychicznie. Barcelona widziała mnie w podobny sposób. Nie wiem, co się stanie po wygaśnięciu kontraktu, ale 2026 rok wcale nie musi być końcem. Chcę grać na najwyższym poziomie przez wiele lat - dodał Lewandowski. Jak z kolei kapitan biało-czerwonych opisał spotkanie z Xavim w restauracji na Majorce? - To było przypadkowe, ale od razu była chemia między nami. Xavi powiedział mi, że na mnie czeka i uważa, że możemy wiele osiągnąć przy dobrej współpracy. On ma plan przywrócenia Barcelony na szczyt - przyznał.

Robert Lewandowski odniósł się też do wyników Barcelony w poprzednim sezonie - Katalończycy zdobyli wicemistrzostwo Hiszpanii i odpadli w ćwierćfinale Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt. - Barcelona miała swoje problemy w poprzednim sezonie. Mimo to klub ma ogromny potencjał i teraz dokonuje dobrych transferów. Myślę, że Barcelona jest na dobrej drodze, żeby wrócić na szczyt. Mój cel jest jasny. Ja chcę dotrzeć na sam szczyt z Barceloną i chcę zdobywać tytuły - skwitował Lewandowski, który zdradził, że już uczy się języka hiszpańskiego.