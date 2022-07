Chcesz koszulkę z nadrukiem "Lewandowski 9"? Będziesz musiał sięgnąć do kiesy

Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu Monachium po ośmiu latach. Mistrzowie Niemiec pierwotnie mieli zarobić 50 milionów euro na polskim napastniku (45 mln euro podstawy i 5 mln euro bonusów), ale zdaniem dziennika "El Pais" ta kwota wzrośnie o dodatkowe 10 milionów euro. Lewandowski ma podpisać trzyletni kontrakt z FC Barceloną z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. Na ten moment klub z Katalonii jedynie ogłosił porozumienie z Bayernem Monachium ws. transferu, ale oficjalny komunikat o rozpoczęciu współpracy z Robertem Lewandowskim wydaje się kwestią godzin.

Chcesz kupić koszulkę Barcelony z nadrukiem "Lewandowski 9"? Czeka Cię duży wydatek

Na ten moment nie zostało potwierdzone, z jakim numerem Robert Lewandowski zagra w FC Barcelonie, ale zdaniem Mateusza Borka napastnik otrzyma "dziewiątkę" ze względu na klauzule w umowie. - Robert Lewandowski, będąc dzisiaj "brandem", nie może grać z innym numerem niż "9". Musiał zawrzeć zapis, że jeśli on zmienia klub, to musi dostać ten numer - tłumaczył dziennikarz. Do prezentacji Roberta Lewandowskiego na Camp Nou ma dojść w pierwszych dniach sierpnia. Ile będzie kosztowała koszulka z nazwiskiem Polaka?

Podstawowy trykot bez nadruków i dodatkowych wstawek (m.in. logo Primera Division czy Ligi Mistrzów) w oficjalnym sklepie Barcelony kosztuje 89,99 euro (ponad 430 złotych). W przypadku dodania nadruku z nazwiskiem piłkarza ta kwota wzrośnie do 104,99 euro (ponad 500 złotych). Na ten moment nie ma możliwości, żeby kupić personalizowaną koszulkę z napisem "Lewandowski 9", ponieważ producent dopuszcza maksymalnie dziesięć znaków w nadruku. W przypadku oficjalnego potwierdzenia transferu Lewandowskiego będzie możliwość kupna spersonalizowanej koszulki.

Dużo droższa będzie oryginalna koszulka Barcelony, w której piłkarze wychodzą na boisko - tam zawarty jest nadruk z nazwiskiem i numerem oraz wstawki od sponsorów. Za taki trykot z "Lewandowski 9" trzeba będzie zapłacić aż 154,99 euro (ponad 760 złotych). Obecnie można nabyć spersonalizowaną koszulkę z nazwiskiem "Lewandowski" jedynie w klubowym sklepie w Barcelonie.

Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w barwach FC Barcelony? Pierwotnie pojawiały się informacje, że marzeniem prezesa Joana Laporty jest występ Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt, który jest zaplanowany na 24 marca w Las Vegas. Z kolei dziennikarze "Mundo Deportivo" twierdzą, że debiut polskiego napastnika w nowych barwach jest możliwy już w starciu z Interem Miami (w nocy z 20 na 21 lipca, 2:00 czasu polskiego), czyli w meczu poprzedzającym El Clasico.