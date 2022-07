Hiszpanie ujawniają datę debiutu Lewandowskiego w Barcelonie. Nowy termin

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Polak już od kilku tygodni jawnie deklarował, że nie zamierza kontynuować współpracy z Bayernem Monachium i tego lata chce dołączyć do FC Barcelony. W sobotę zarówno mistrzowie Niemiec, jak i Katalończycy oficjalnie potwierdzili, że napastnik dopiął swego, a kluby doszły do porozumienia w sprawie transferu. Według mediów Barcelona będzie musiał zapłacić Bawarczykom 45 milionów euro plus pięć milionów euro w bonusach. Tym samym 33-latek stał się bohaterem nie tylko najdroższego transferu w historii niemieckiego klubu, ale także został najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem.

Jak donoszą media, już w niedzielę kapitan reprezentacji Polski dołączy do drużyny FC Barcelony, która dzień wcześniej udała się na tournee po Stanach Zjednoczonych. Na Florydzie Lewandowski przejdzie testy medyczne, i jeśli te przebiegną pomyślnie, wówczas podpisze czteroletni kontrakt lub trzyletni z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W związku z tym pojawia się pytanie: kiedy Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach? O konkretnej dacie poinformowali dziennikarze "Mundo Deportivo". W Stanach Zjednoczonych kataloński klub rozegra cztery mecze sparingowe. Pierwszy z nich odbędzie się w nocy z 20 na 21 lipca, o 2:00 czasu polskiego. Wówczas wicemistrzowie Hiszpanii zmierzą się z miejscowym Interem Miami. Z kolei cztery dni później czeka ich kolejne starcie, tym razem z Realem Madryt.

Media spekulowały, że to właśnie podczas towarzyskiego El Clasico nastąpi debiut Lewandowskiego. Inną opinię na ten temat mają dziennikarze "Mundo Deportivo". Ich zdaniem Polak może wystąpić wcześniej, niż pierwotnie zakładano. "Na Florydzie napastnik dołączy do nowych kolegów z drużyny i rozpocznie z nimi treningi. W związku z tym jego debiut może nastąpić już we wtorek, w meczu przeciwko Interowi Miami" - czytamy na portalu.

Lewandowski jest pierwszym polskim piłkarzem pozyskanym przez FC Barcelonę i czwartym wzmocnieniem w tym oknie transferowym. Katalończycy ściągnęli wcześniej iworyjskiego pomocnika Francka Kessie z AC Milan, duńskiego stopera Andreasa Christensena z Chelsea, a także brazylijskiego skrzydłowego Raphinhę z Leeds United. Wicemistrzowie Hiszpanii nie zamierzają poprzestać na wspomnianych transferach i już poszukują kolejnych wzmocnień, przede wszystkim w defensywie. Na ich celowniku znaleźli się 23-letni stoper Sevilli Jules Kounde, a także duet z Chelsea w postaciach Cesara Azpilicuety i Marcosa Alonso.