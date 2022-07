Na ten rekord Lewandowski czekał latami. Najdroższy podwójnie

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. W nocy z piątku na sobotę zagraniczne media potwierdziły, że Polak dopiął swego i od przyszłego sezonu będzie występował w barwach FC Barcelony. Takie doniesienia w sobotni wieczór oficjalnie potwierdziły także władze katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski pobił rekord transferowy. Najdrożej sprzedany Polak w historii

Bayern Monachium doszedł do porozumienia z wicemistrzami Hiszpanii w sprawie transferu 33-letniego napastnika. Na jego mocy Barcelona będzie musiała zapłacić Bawarczykom 45 milionów euro plus pięć milionów w bonusach. Tym samym Lewandowski stał się najdroższym piłkarzem w historii sprzedanym przez monachijczyków. Do tej pory rekordzistą był Douglas Costa, który w lipcu 2018 roku odszedł do Juventusu za 40 milionów euro.

Marca opisuje, jak doszło do transferu Lewandowskiego. "Nie możemy go zostawić"

Jednak to nie jedyny rekord, który pobił 33-latek. Lewandowski stał się także bohaterem najdroższego w historii transferu z udziałem Polaka. Wcześniej tytuł ten dzierżył Krzysztof Piątek, który w styczniu 2019 roku trafił z FC Genoi do AC Milanu za 35 milionów euro. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Arkadiusz Milik, który w 2016 roku przeszedł do SSC Napoli za 32 miliony euro.

TOP 5 listy rekordów transferowych z udziałem Polaków (stan na 15 listopada 2022):

Robert Lewandowski - FC Barcelona - 45 mln euro Krzysztof Piątek - AC Milan - 35 mln euro Arkadiusz Milik - SSC Napoli - 32 mln euro Grzegorz Krychowiak - PSG - 27,5 mln euro Jerzy Dudek - Liverpool - 7,4 mln euro.

Mimo że Lewandowski już od wielu lat jest najlepszym polskim piłkarzem, to długo musiał czekać na pobicie wspomnianego rekordu. Do tej pory najwięcej zapłaciła za niego Borussia Dortmund. Latem 2010 roku niemiecki zespół przekazał Lechowi Poznań ponad 4,5 mln euro. Z kolei po czterech latach spędzonych w Dortmundzie, Polak przeniósł się do Bayernu Monachium na zasadzie wolnego transferu.

Wydawało się, że w taki sam sposób już w 2023 roku napastnik opuści drużynę mistrza Niemiec. Bowiem Bawarczycy deklarowali, że nie pozwolą odejść swojemu najlepszemu strzelcowi przed wygaśnięciem kontraktu, a więc przed końcem czerwca przyszłego roku. Wówczas Lewandowski także opuściłby zespół za darmo. Jednak Bayern postanowił zarobić na jego transferze i sprzedał go w ostatnim możliwym momencie.

"To dla Roberta było najważniejsze". Dlatego Lewandowski wybrał Barcelonę

Tym samym od przyszłego sezonu Lewandowski zasili szeregi FC Barcelony. Jeszcze w ten weekend 33-latek ma dołączyć do nowej drużyny, która w sobotę wylatuje na tournee po Stanach Zjednoczonych. Tam ma przejść także testy medyczne. Jego nieoficjalny debiut w Barcelonie pierwotnie planowany jest na 24 lipca, gdy kataloński zespół zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt.