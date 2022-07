Kulesza komentuje transfer Lewandowskiego. "Już na starcie zapisze się w historii"

Saga transferowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski ciągnęła się od kilku tygodni. Oficjalnym zwieńczeniem będzie podpisanie przez Lewandowskiego kontraktu, co może nastąpić jeszcze w sobotę. Transfer napastnika jest jednym z ważniejszych wydarzeń polskiego futbolu w ostatnich latach.

Jedną z osób, która jako pierwsza skomentowała przejście Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony był Cezary Kulesza. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w wypowiedzi dla "Super Expressu" nie ukrywał, że jest to ważny moment dla Lewandowskiego. - Przede wszystkim wielkie gratulacje dla Roberta, bo widzieliśmy, że bardzo chciał tego transferu. Potrzebuje nowego wyzwania, w Bayernie osiągnął praktycznie wszystko, co możliwe.

Zdaniem Kuleszy reprezentant Polski może pomóc hiszpańskiej drużynie w powrocie na salony. - FC Barcelona to wielki klub, który znalazł się na zakręcie, Robert może być po latach wspominany jako jeden z zawodników, który przywrócił tej drużynie dawny blask. Już na starcie zapisze się w historii jako pierwszy Polak w barwach Barcy.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zaznaczył też, że transfer Lewandowskiego do ligi hiszpańskiej może pomóc reprezentacji podczas zbliżającego się mundialu. - Jestem przekonany, że jego transfer wpłynie pozytywnie również na reprezentację Polski. Robert będzie jeszcze bardziej głodny sukcesów i zmobilizowany, a to bardzo dobrze wróży przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata w Katarze.

Bayern Monachium otrzyma za Polaka łącznie 50 milionów euro. Kontakt Lewandowskiego z nowym klubem ma obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.