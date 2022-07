Frenkie de Jong jednak zostaje w Barcelonie. Xavi skreślił pięciu piłkarzy

FC Barcelona rozpocznie swoje zagraniczne torunee w składzie z największymi gwiazdami. W stolicy Katalonii zostało tylko pięciu piłkarzy - taką decyzję podjął Xavi. Od niedzieli z Hiszpanami trenować będzie także pozyskany z Bayernu Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Frenkie de Jong jedzie na tournee. Nie dojdzie do transferu?

Jednym z piłkarzy powołanych przez Xaviego na amerykańskie tournee jest Frenkie de Jong, który od kilku tygodni jest łączony z Manchesterem United. Holender nie wyraża chęci opuszczenia Camp Nou, w związku z czym rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z Katalończykami. Chociaż FC Barcelona mogłaby wiele zarobić na sprzedaży pomocnika, to na ten moment wydaje się, że zostanie on w Hiszpanii.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Wyjazd de Jonga na torunee potwierdził także Fabrizio Romano. "Frenkie de Jong jest częścią składu przedsezonowej trasy Barcelony w USA. Wciąż bez zmian: brak porozumienia po stronie gracza z Manchesterem United, brak zamiaru odejścia w obecnym stanie. Kluby uzgodniły € 75m opłaty plus € 10m w dodatkach".

Specjalna klauzula w kontrakcie Raphinhi. Leeds może dostać odszkodowanie

Xavi ogłosił kadrę na tournee w Stanach Zjednoczonych

Oprócz de Jonga w kadrze na tournee w Stanach Zjednoczonych znaleźli się też nowi zawodnicy katalońskiego klubu na czele z Raphinhą. W niedzielę do drużyny dołączy Robert Lewandowski. Xavi nie powołał na wyjazd pięciu piłkarzy, którzy będą szukać nowego pracodawcy. Są to Martin Braithwaite, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riquie Puig i Neto.

Po transferze Lewandowskiego czas na wyprzedaż. Xavi przekazał plany