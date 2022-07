Po transferze Lewandowskiego czas na wyprzedaż. Xavi przekazał plany

FC Barcelona od dłuższego czasu zmaga się z kłopotami finansowymi. Mimo to Katalończycy tego lata zdecydowali się na kilka ciekawych transferów. Najgłośniejszym z nich jest pozyskanie Roberta Lewandowskiego. Teraz będą musieli jednak nieco zmniejszyć kadrę.

Media: FC Barcelona będzie musiała sprzedawać, aby zarejestrować nowych piłkarzy

Choć do FC Barcelony tego lata trafili już Franck Kessie, Andreas Christensen oraz Raphinha, to żaden z nich nie został jeszcze zarejestrowany do zespołu. Wszystko z powodu przekroczonego limitu wynagrodzeń przez wicemistrzów Hiszpanii. Teraz do tej listy dołączy kapitan reprezentacji Polski. Jak podają zagraniczne media, władze klubu będą musiały skupić się na sprzedaży kilku swoich zawodników, aby poprawić sytuację i móc zarejestrować nowych graczy.

Wielu piłkarzy niełapiących się do składu zarabia bardzo duże pieniądze. Do takich zalicza się choćby Martín Braithwaite, który mimo bycia daleko w klubowej hierarchii, nie myśli o zmianie otoczenia. Swoje plany wobec poszczególnych zawodników przekazał władzom oraz samym zainteresowanym trener zespołu Xavi. Ma to ułatwić dyrektorom sportowym proces uszczuplania kadry. Wydaje się, że zadanie nie będzie łatwe. Zwłaszcza że nie wszyscy chcą opuścić Camp Nou.

Jedną z transakcji, która znacznie poprawiłaby sytuację FC Barcelony byłaby sprzedaż Frenkie de Jonga. Holender wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, który byłby skłonny zapłacić za piłkarza nawet 80 milionów euro. Kłopot w tym, że sam piłkarz nie chce wyjeżdżać z Hiszpanii. Kataloński klub naciska na zawodnika, aby ten zdecydował się na transfer. Z kolei de Jong miał już przekazać swoim kolegom, że zostaje w klubie. Sytuacja odnośnie jego przyszłości wydaje się nie być jeszcze do końca jasna.

