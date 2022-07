Reakcje na transfer Lewandowskiego. "Co za historia", "Bayern się kompromituje"

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego trwała od kwietnia. W maju reprezentant Polski oficjalnie ogłosił, że chce rozstać się z Bayernem Monachium. Teraz po wielu tygodniach negocjacji transfer doszedł do skutku. Polak w najbliższych godzinach zostanie oficjalnie ogłoszony piłkarzem FC Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski w FC Barcelonie. "Co za historia"

Tuż po potwierdzeniu informacji o porozumieniu FC Barcelony z Bayernem przez najważniejszych dziennikarzy sportowych świata, w sieci od razu pojawiły się pierwsze reakcje dotyczące transferu Polaka.

"Pan Robert w Barcelonie. Ciągle mi się to w głowie nie mieści:)" - napisał na Twitterze Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal+Sport.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

"Nie wierzę, że doczekałem się Polaka w El Clasico" - dodał Tomasz Ćwiąkała.

"Odejście Lewandowskiego jako napastnika, ale też jako marki, jaką jest RL9 to ogromny cios dla Bayernu. A styl, w jakim to się stało, kompletnie Bayern kompromituje. Oczywiście będą sobie dalej żyli, ale na tej sprawie srogo przegrali i tak łatwo tego nie przykryją" - skomentował Szymon Janczyk z portalu Weszło.com.

Robert Lewandowski piłkarzem Barcelony. Media potwierdzają. I podają szczegóły

"Robert Lewandowski w Barcelonie. Trzeba się cieszyć chwilą, bo takie coś zdarza się raz w życiu. Sytuacja win-win-win. Dla piłkarza, klubu, ligi" - napisał Marcin Gazda ze stacji Eleven.

"Jak byłem dzieciakiem, to cieszyłem się z Polaka w Panathinaikosie Ateny… Austrii Wiedeń… TSV 1860 Monachium. Lewandowski w Barcelonie. Co za historia…" - napisał Sebastian Parfjanowicz.

"Czteroletni kontrakt Lewandowskiego jest mocnym sygnałem dla kibiców reprezentacji Polski, że jest szansa na jeszcze jeden mundial poza tegorocznym. 2026" - dodał Błażej Łukaszewski z portalu meczyki.pl.

Lewandowski pobił kolejny rekord. Najdroższy piłkarz w historii Bayernu

"Swoją drogą to też "nowe" doświadczenie dla Roberta Lewandowskiego, bo opuszcza klub, który ligę w ostatnich latach wygrywał po prostu z marszu. Nawet jeżeli pojawiały się jakieś schody to to był Bayern. Z kolei wiemy jak to bywało z Barceloną. Bodziec, żeby coś im od razu dać" - skomentował transfer Sebastian Chabiniak ze stacji Eleven.

"To, że Lewandowski będzie w FC Barcelonie jest już na 100% pewne. Pytanie, czy to dobry ruch? Finansowo, na pewno, sportowo? Co myślicie?" - zastanawiał się Zbigniew Boniek.

"Lewandowski pierwszym piłkarzem Barcelony z przeszłością w A-klasie" - ocenił żartobliwie Leszek Milewski z portalu Goal.pl.

"Gdyby spojrzeć bez emocji, to fenomenalna historia obustronnego sukcesu. Lewandowski wszedł w Bayernie na wyższy poziom i osiągnął wszystko, co się dało. Bayern wziął go za darmo, a 344 gole później sprzedał go najdrożej w historii w wieku 34 lat. Udane małżeństwo z rozsądku" - dodał Michał Trela z platformy Viaplay.