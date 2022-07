"Fichado!". Katalońskie media triumfują ws. Lewandowskiego. A w Madrycie tylko wzmianki

To już pewne. Robert Lewandowski w najbliższych dniach zostanie piłkarzem FC Barcelony. Światowe media od piątkowego wieczoru są zgodne, że Barca doszła do porozumienia z Bayernem Monachium ws. pozyskania kapitana reprezentacji Polski za 45 milionów euro + 5 milionów tzw. zmiennych. Sam napastnik z kolei ma podpisać czteroletni kontrakt z nowym klubem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

"Fichado!" Katalońskie media triumfują ws. Lewandowskiego

Nocne porozumienie FC Barcelony z Bayernem Monachium, które dopełniło się już po północy w nocy z piątku na sobotę, nie zaskoczyło katalońskich mediów, które i tak zdążyły przekształcić swoje okładki sobotnich wydań, by poświęcić je właśnie transferowi Roberta Lewandowskiego. "Fichado!" czyli "Pozyskany/Kupiony!" - to hasło, które towarzyszy dwóm najważniejszym dziennikom w Katalonii - "Sportowi" i "El Mundo Deportivo".

Oprócz wspomnienia o warunkach transferu "Sport" informuje, że Lewandowski już w sobotę zjawi się w Barcelonie, by przejść testy medyczne i podpisać czteroletnią umowę z Barcą.

'Fichado!'. Katalońskie media triumfują ws. Lewandowskiego Sport / Mundo Deportivo

Media: FC Barcelona szykuje kolejny transfer. Nie tylko Lewandowski

Co ciekawe, media z siedzibą w Madrycie tak entuzjastycznie do kwestii transferu Roberta Lewandowskiego nie podchodzą. Zarówno "Marca", jak i "As" na okładce zaprezentowały przede wszystkim hiszpańskie piłkarki, które w sobotę zagrają mecz z Danią, decydujący o awansie do ćwierćfinału mistrzostw Europy.

"Marca" umieściła jedynie skromną wzmiankę o "porozumieniu ws. Lewandowskiego", z kolei "As" o tym, że Polak jest bardzo blisko Barcelony.

Marca i As o skromnie o transferze Lewandowskiego Marca / AS