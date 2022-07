Isco ratuje karierę. Piłkarz Realu Madryt wybrał nowy klub i znacząco obniżył zarobki

1 lipca wygasły umowy wielu uznanych piłkarzy. Bez klubu pozostają m.in. Paulo Dybala (ex-Juventus), Andrea Belotti (ex-Torino), Christian Eriksen (ex-Brentford) czy Luis Suarez (ex-Atletico). Wszystko wskazuje, że z tego grona wypadnie Isco, który podpisze kontrakt z Sevillą.

"Wszystko wskazuje, że Isco zostanie nowym piłkarzem Sevilli. 30-latek tak bardzo chce dołączyć do drużyny trenera Julena Lopeteguiego, że może znacząco obniżyć swoje zarobki. W Realu zarabiał rocznie siedem milionów euro netto. Isco zostanie ogłoszony nowym piłkarzem Sevilli, gdy ta sprzeda Olivera Torresa i Julesa Kounde - donosi "Revelo".

Do niedawna wydawało się, że Isco może trafić do Milanu lub Romy. Ale wszystko wskazuje, że Nicola Zalewski może odetchnąć z ulgą, bo odpadł mu potencjalny rywal do gry w składzie.

Isco walczy, by ratować karierę

Jeśli spojrzymy na trofea, które wygrał Isco, to trzeba mu się nisko pochylić. Na koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii i pięć złotych medali Ligi Mistrzów. Prawda niestety jest brutalniejsza. W ostatnich latach Hiszpan był jedynie cieniem samego siebie. Wystarczy napisać, że w minionym sezonie - licząc wszystkie rozgrywki - uzbierał zaledwie 407 minut. Nawet minuty nie rozegrał w rozgrywkach Ligi Mistrzów, które wygrał właśnie Real. Jego upadek dobrze obrazuje wycena portalu "Transfermarkt".

Zaledwie cztery lata temu Isco wyceniany był na 90 milionów euro. Dziś to kwota mniejsza o 82,5 milionów, czyli marne 7,5 mln.

Sevilla w minionym sezonie zajęła czwarte miejsce, dlatego teraz zagra w Lidze Mistrzów.