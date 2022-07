Hiszpańskie media: Depay odejdzie z Barcelony. Robią miejsce Lewandowskiemu?

FC Barcelona intensywnie pracuje na rynku transferowym. Najwięcej mówi się o transferze Roberta Lewandowskiego, ale FC Barcelona nie zapomina o innych pozycjach. Hiszpański klub oficjalnie poinformował już o pozyskaniu Francka Kessiego i Andreasa Christensena. Nowy kontrakt podpisał też Ousmane Dembele. Kwestią godzin jest ogłoszenie transferu Raphinhi.

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Manchester United i FC Barcelona dogadały się ws. hitowego transferu. Ale jest duży problem

Biorąc pod uwagę pozostanie Dembele, przyjście Raphinhi i ewentualnie Lewandowskiego, w przedniej formacji FC Barcelony zrobi się ciasno. Xavi już teraz ma do dyspozycji Adamę Traore, Ferrana Torresa, Pierre'a-Emericka Aubameyanga, Ansu Fatiego, Memphisa Depaya i Martina Braithwaite'a. Do tego dochodzą Alex Collado i Abde Ezzalzouli. Wszystkich nie uda się zmieścić w składzie. Hiszpańskie media donoszą, że niektórzy z nich będą musieli najprawdopodobniej opuścić Camp Nou.

Memphis Depay na wylocie z Barcelony. Jest cena

Jak donosi "As", padło na Depaya. Holender przyszedł do FC Barcelony w zeszłym sezonie z niemożliwym wręcz zadaniem wypełnienia luki po Leo Messim. W grudniu i styczniu był jednak kontuzjowany, a FC Barcelona dokonała kilku kolejnych transferów. To sprawiło, że Depay został drugoplanową postacią.

Holender Messiego zastąpić oczywiście nie mógł, ale też nie okazał się niewypałem. W 38 meczach w zeszłym sezonie strzelił 13 goli i dołożył do tego dwie asysty. Niedawno w rozmowie z holenderskimi mediami stwierdził, że chciałby zostać w zespole. W FC Barcelonie doszli jednak do wniosku, że Depay miałby małe szanse w walce o miejsce w składzie.

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła przyszłość Dembele. Koniec sagi

Tym bardziej, że Depayowi został rok kontraktu, więc to ostatni moment, żeby go spieniężyć. FC Barcelona myśli o tym, żeby zaoferować go Sevilli w zamian za Julesa Kounde. Środkowy obrońca jest jednym z głównych celów FC Barcelony na to okienko transferowe. Jeżeli ta operacja się nie powiedzie, FC Barcelona ma zaakceptować ofertę w wysokości 20 milionów euro.

Transfer Depaya może mieć znaczenie dla Roberta Lewandowskigo. Niewielkie, ale jednak. Chodzi o to, że Depay w Barcelonie nosi numer "9" na koszulce. Gdyby odszedł, a Polak podpisał ostatecznie kontrakt z katalońskim klubem, to mógłby przejąć numer, z którym występuje od lat i jest częścią jego marki – "RL9".

Jeżeli chodzi o pozostałych napastników, to klub opuści też prawdopodobnie Martin Braithwaite. Na początku lipca "Mundo Deportivo" poinformowało, że Xavi nie widzi tego piłkarza w swoich planach. Z kolei Collado i Ezzalzouli najprawdopodobniej udadzą się na wypożyczenia.

Aubameyang wrzucił zdjęcie z szatni Barcelony. Uchwycił Dembele