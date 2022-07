FC Barcelona oficjalnie ogłosiła przyszłość Dembele. Koniec sagi

FC Barcelona intensywnie pracuje na rynku transferowym. Kataloński klub stara się o zakontraktowanie kilku zawodników. Najwięcej mówi się o transferze Roberta Lewandowskiego. Piłkarzem Barcelony wkrótce zostanie również Raphinha z Leeds United. Jego ogłoszenie jest tylko kwestią godzin. Oficjalnie poinformowane też o pozyskaniu Francka Kessiego i Andreasa Christensena.

Aubameyang wrzucił zdjęcie z szatni Barcelony. Uchwycił Dembele

Barcelona się nie zatrzymuje i w czwartek potwierdziła podpisanie kolejnego kontraktu. Chodzi o Ousmane'a Dembele. Francuzowi w czerwcu skończyła się umowa z Barceloną. Nie wiadomo było, czy ją przedłuży, a w całej sprawie doszło do kilkunastu zwrotów akcji. Ostatecznie podpisał nową umowę do 2024 roku.

Dembele się przeliczył. Musiał wrócić do Barcelony i przystać na obniżkę zarobków

Saga z Demebele w roli głównej oficjalnie się zakończyła. Francuz to jeden z największych niewypałów transferowych Barcelony w ostatnich latach. Zapłaciła za niego Borussii Dortmund aż 140 milionów euro. Tymczasem Dembele prześladowały urazy i opuścił wiele spotkań. Klub długa chciał się go pozbyć zważając na kiepską sytuację finansową klubu i wysokie zarobki piłkarza.

Tak było, aż stery w zespole objął Xavi Hernandez. Za jego kadencji Dembele wrócił do gry i kiedy był zdrowy, to był wiodącą postacią zespołu. Dostarczał goli i asyst. Trener utrzymywał, że chce zostawić Francuza w zespole. Problemem były pieniądze. Barcelona chciała mocno obniżyć pensję piłkarza, a ten był przekonany, że jeśli nie dogada się z klubem, to rozbije bank gdzieś indziej. Jego usługami miało być zainteresowane PSG, ale temat upadł po tym, jak z klubu odszedł Leonardo, czyli dyrektor sportowy. Interesowały się nim Chelsea i Tottenham, ale obie ekipy ściągnęły już piłkarzy na tę pozycję. I tak Dembele został na lodzie. Nie pozostało mu nic innego, jak wrócić do Barcelony i przystać na dużą obniżkę zarobków. Na początku tego roku Dembele i jego agent Moussa Sissoko żądali pensji dla piłkarza w wysokości 20 milionów euro rocznie plus astronomicznej kwoty 20 milionów euro dla samego agenta. Według mediów skończyło się na gaży w wysokości 6,5 miliona bez żadnych prowizji.

Ousmane Dembele jest piłkarzem Barcelony od 2017 roku. W tym czasie rozegrał 150 meczów, w których strzelił 32 gole i zanotował 34 asysty.