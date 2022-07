Barcelona finalizuje trzeci transfer. "Here we go". To znów nie Lewandowski

Raphinha do FC Barcelony: "Here we go!" Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że FC Barcelona dogadała się z Leeds United w sprawie transferu brazylijskiego skrzydłowego, który będzie kosztował Barcę od 58 do 67 milionów euro.

