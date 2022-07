"Lewandowski nie zrealizuje planu". Hiszpanie piszą o USA, ale nie z Barceloną

"Robert Lewandowski nie zrealizuje swojego planu" - pisze hiszpański "AS". Polak chciał przejść do FC Barcelony, aby udać się z nią na tournée do Stanów Zjednoczonych. Dziś wszystko wskazuje na to, że poleci w to samo miejsce, ale z Bayernem Monachium.

