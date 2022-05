Show Aubameyanga i Dembele. Barcelona bliżej wicemistrzostwa. Araujo w szpitalu

FC Barcelona podchodziła do kolejne rywalizacji w lidze ze sporymi ubytkami. Xavi przy okazji meczu z Celtą Vigo nie mógł skorzystać m.in. z Pedriego, Gaviego, Sergio Busquetsa czy Gerarda Pique, co znacznie uszczupliło mu wybór pomocników. Szkoleniowiec Barcelony postanowił zaskoczyć rywala i wyszedł na boisko w formacji 1-4-2-4, a w kwartecie ofensywnym wyszedł Ferran Torres, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang oraz Ousmane Dembele.

Dublet Aubameyanga i FC Barcelona bliżej wicemistrzostwa Hiszpanii. Groźny upadek Ronalda Araujo

FC Barcelona otrzymała pierwszy celny cios od przeciwnika w 11. minucie, ale sędzia asystent szybko uniósł chorągiewkę. Trzy minuty później prezent od Ronalda Araujo otrzymał Iago Aspas, ale gwiazda Celty nie wykorzystała okazji. Zespół Xaviego Hernandeza starał się korzystać z gry czwórką napastników i regularnie atakował skrzydłami. Pierwszy cios Barcelona wymierzyła w 30. minucie po tym, jak Memphis Depay wykorzystał podanie Ousmane Dembele z prawego skrzydła.

W 41. minucie Barcelona prowadziła już dwoma bramkami. Depay starał się zagrać do Pierre-Emericka Aubameyanga, a defensywa Celty nie była w stanie zablokować podania Holendra. Aubameyang z kolei wykorzystał nieudaną interwencję Nestora Araujo i sprytnie pokonał Dituro. Gabończyk podwoił swój dorobek na początku drugiej połowy po dwójkowej akcji z Ousmane Dembele. Skrzydłowy poprowadził piłkę na prawym skrzydle, a Aubameyang idealnie ustawił się w polu karnym.

Tym samym Pierre-Emerick Aubameyang zrównał się w liczbie bramek z Memphisem Depayem i obaj mają po 13 trafień w tym sezonie w barwach Barcelony. Wynik gabońskiego napastnika może robić wrażenie, ponieważ trafił do klubu w lutym tego roku i zagrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach.

Trzybramkowe prowadzenie Barcelony nie trwało jednak zbyt długo. Frenkie De Jong stracił piłkę w środku boiska, a kiedy Celta Vigo zbliżyła się pod pole karne Barcelony, to Marc-Andre ter Stegen zagrał niedokładnie do Ronalda Araujo i inicjatywę przejął Thiago Galhardo. Brazylijczyk błyskawicznie podał do Iago Aspasa, a napastnik Celty nie miał żadnego problemu z pokonaniem bramkarza Barcelony.

W 60. minucie serca fanów Barcelony zadrżały, ponieważ Gavi zderzył się głową z Ronaldem Araujo. Hiszpan błyskawicznie padł na murawę po kontakcie, a Urugwajczyk po kilku sekundach upadł bezwładnie na murawę. Lekarze mieli problem, żeby umieścić nosze z obrońcą w karetce, ale po kilkudziesięciu sekundach to się udało. Gavi finalnie mógł kontynuować swój występ i czuł się dobrze. Barcelona poinformowała, że Araujo doznał wstrząsu mózgu.

Celta Vigo starała się strzelić bramkę kontaktową, ale w 69. minucie w akcji 2 na 1 stwierdziła, że lepiej podawać piłkę między sobą, a nie uderzyć na bramkę ter Stegena. Swoje okazje w kolejnych minutach zmarnował m.in. Luuk de Jong czy Ansu Fati, ale Barcelona ostatecznie wygrała 3:1 i znacznie przybliżyła się do wicemistrzostwa Hiszpanii.

Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza może być już pewna drugiego miejsca w lidze po tej kolejce, jeśli Sevilla straci punkty z Mallorcą, a Atletico Madryt nie wygra z Elche. W przeciwnym wypadku Barcelona może świętować wicemistrzostwo Hiszpanii po wygraniu meczu z Getafe, który jest zaplanowany na 15 maja.