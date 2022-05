Testy zaliczone, wszystko dogadane. Real przejmuje obrońcę Chelsea

Odejście Antonio Ruedigera z Chelsea zapowiadano już kilkanaście dni temu. "The Athletic" informowało, że duży wpływ na taką decyzję Ruedigera mają miejsce sankcje nałożone na właściciela Chelsea, Romana Abramowicza. Dopóki rosyjski miliarder nie sprzeda klubu, ten nie może zaoferować żadnemu zawodnikowi kontraktu. Chelsea znalazła już konsorcjum, które przejmie klub, ale jak widać, Ruediger nie zamierza kontynuować kariery w Londynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła nad przepaścią. Brzęczek: Jakbym nie był optymistą, to musiałbym zrezygnować z pracy

Chelsea traci kluczowego obrońcę. "Kontrakt do 2026 roku"

"Będzie grał dla Realu" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano na podstawie informacji uzyskanych ze źródła bliskiemu Realowi Madryt. Dziennikarz potwierdza, że reprezentant Niemiec przeszedł już testy medyczne i zgodził się na kontrakt do 2026 roku. Nie podano natomiast szczegółów umowy dot. pensji zawodnika. Oficjalna prezentacja odbędzie się po finale Ligi Mistrzów.

W nim Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się 28 maja o godz. 21:00 na Stade de France w Paryżu. Początkowo finał Ligi Mistrzów miał się rozegrać na stadionie w Petersburgu, ale miejsce przeniesiono z powodu ataku Rosji na Ukrainę.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Piłkarze Chelsea wściekli na Tuchela. Trening zamiast wolnego dnia

Thomas Tuchel, trener Chelsea, z pewnością odczuje stratę takiego piłkarza jak Ruediger. 29-latek był jednym z podstawowych zawodników zespołu. W bieżącym sezonie opuścił tylko cztery mecze w Premier League, jeden w Lidze Mistrzów i FA Cup oraz trzy w EFL Cup. Do Chelsea trafił w 2017 roku z AS Romy. Real Madryt nie zapłaci za Rudegiera ani centa. Hiszpanie pozyskają piłkarza na zasadzie wolnego transferu. To zasługa wygasającego z końcem bieżącego sezonu kontraktu obrońcy.

Ruediger to być może niejedyny obrońca, który odejdzie z Chelsea po sezonie. Według hiszpańskich mediów podobną drogę obrał 26-letni Andreas Christensen. Według źródeł piłkarz ma latem tego roku podpisać kontrakt z FC Barceloną.