Xavi chwycił za miotłę. Z Barcelony może odejść nawet 10 piłkarzy

Do tej pory przedstawiciele "Barcy" nie chcieli bezpośrednio komunikować swoich zamiarów na kolejny sezon, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Uzyskanie kwalifikacji do kolejnej edycji Ligi Mistrzów przyspieszyło ten proces.

Kilku graczy nie będzie już potrzebnych trenerowi

W najbliższych dniach wszyscy piłkarze, których Xavi Hernandez nie będzie widział w swoich planach, dowiedzą się, że mogą szukać nowego klubu. Nie będzie to jednak proste, ponieważ wielu z nich pobiera wysokie pensje, co dla zainteresowanych klubów może być przeszkodą nie do przeskoczenia. O szczegółach sprawy informuje dziennik "Sport".

Lista piłkarzy, którzy mają odejść z klubu na zasadzie transferu definitywnego i wypożyczenia jest długa. Znajdują się na niej Neto, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Memphis Depay i Martin Braithwaite. Część z tych zawodników kontaktowała się z innymi klubami, ale jak dotąd żaden nie dostał oficjalnej oferty.

FC Barcelona liczy na spory zarobek

Wiele wskazuje na to, że z Barcy odejdą również Alex Balde i Riqui Puig, wobec których istnieją plany wypożyczenia do innych drużyn. Adama Traore i Luuk de Jong z kolei wrócą do swoich macierzystych klubów po zakończeniu okresu wypożyczenia.

FC Barcelona liczy również na sformalizowanie bardzo potrzebnej sprzedaży. Obecnie pod uwagę są brane transfery Frenkiego de Jonga i Sergino Desta. Klub ponoć nie będzie robił przeszkód obu zawodnikom, o ile tylko wpłynie odpowiednia oferta. Ponadto w grę wchodzi sprzedaż Philippe Coutinho, który najpewniej pozostanie w Aston Villi.