Barcelona liczy na spadek Leeds. To znacznie ułatwi transfer

Norwich City oraz Watford już są pewni spadku do Championship, ale wciąż nie wiadomo, kto zajmie 18. miejsce w lidze. Wiele wskazuje na to, że wszystko zdecyduje się pomiędzy Leeds United, Burnley oraz Evertonem. Zespół prowadzony przez Jessego Marscha notował serię pięciu meczów bez porażki do 30 kwietnia, ale wtedy Leeds przegrało 0:4 z Manchesterem City. W pierwszym majowym spotkaniu Leeds United przegrało 1:2 z Arsenalem, a fatalny błąd przy jednym z goli popełnił Ilian Meslier.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

FC Barcelona liczy na spadek Leeds United do Championship. Chce sprowadzić Raphinhę w promocyjnej cenie

Dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że FC Barcelona szczególnie obserwuje postawę Leeds United w końcówce sezonu Premier League. To ma związek z zainteresowaniem Raphinhą, który obecnie ma w kontrakcie wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 75 milionów euro. Jeśli Brazylijczyk spadnie z Leeds do drugiej ligi angielskiej, to mógłby zmienić klub za dużo mniejszą kwotę. Mowa tutaj o 25 milionach euro, mimo że Raphinha nie ma wpisanej klauzuli w kontrakcie w przypadku spadku.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniej "Mundo Deportivo" podawało, że Raphinha jest zdecydowany na przenosiny do FC Barcelony w letnim oknie transferowym i nie interesuje go żaden inny klub. 25-latek miał już dogadać warunki indywidualnej umowy z Barceloną, natomiast klub ze stolicy Katalonii czeka z rozmowami z Leeds United do zakończenia sezonu. Jeżeli Raphinha faktycznie odejdzie za 25 milionów euro, to będzie drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Leeds United. Droższym byłby tylko Rio Ferdinand, który odszedł do Manchesteru United w lipcu 2002 roku za 46 milionów euro.

Raphinha ma ważną umowę z Leeds United do końca czerwca 2024 roku. Reprezentant Brazylii zagrał w 33 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował trzy asysty. Leeds United do końca sezonu zagra jeszcze z Chelsea (11.05), Brighton (15.05) oraz Brentfordem (22.05).