Wojciech Kowalczyk uhonorowany w Hiszpanii. Piękne chwile [WIDEO]

Obecny sezon ligi hiszpańskiej zmierza w decydującą fazę. Real Madryt zdobył mistrzostwo kraju, znacznie wyprzedzając FC Barcelonę i resztę stawki. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zapewnił już sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale szanse na zakończenie sezonu w pierwszej czwórce ma jeszcze nawet sześć drużyn. Jedną z nich jest Real Betis, który w 35. kolejce rywalizował z FC Barceloną. Tuż przed meczem klub uhonorował wyjątkowego gościa.

Wojciech Kowalczyk uhonorowany przez Real Betis. Jest 672. piłkarzem w historii klubu

"Jakiś meczyk mnie czeka za chwilę" - napisał Wojciech Kowalczyk na Twitterze na kilka chwil przed rozpoczęciem spotkania pomiędzy Realem Betis a FC Barceloną. Były reprezentant Polski pojawił się na Estadio Benito Villamarin, gdzie spotkał się z przedstawicielami Realu Betis. Kowalczyk otrzymał pamiątkową koszulkę, którą wręczył mu prezes Angel Haro. Na koszulce znajdował się numer 672, który oznaczał, którym zawodnikiem w historii klubu był polski napastnik.

Wojciech Kowalczyk występował w Realu Betis w latach 1994-1997, kiedy strzelił 14 goli w 62 meczach we wszystkich rozgrywkach. Były reprezentant Polski był częścią zespołu, który najpierw awansował do Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy), a w ostatnim sezonie wywalczył awans do Pucharu Zdobywców Pucharów. Real Betis nie był jedynym klubem z Hiszpanii, który reprezentował Kowalczyk, ponieważ w pierwszej części sezonu 1997/1998 grał dla Albacete, a sezon kończył jako piłkarz Las Palmas.

Mimo upływających lat kibice Realu Betis wciąż pamiętają o Wojciechu Kowalczyku. Kiedy Real pokonał Valencię w finale Pucharu Króla i świętował sukces podczas niedzielnej parady po ulicach Sewilli, koszulkę Kowalczyka nosił Hector Bellerin, obrońca wypożyczony do Realu Betis z Arsenalu.