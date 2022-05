Piłkarze Barcelony liczą na transfer Lewandowskiego. A klub ma sprytny plan

Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. Kapitan reprezentacji Polski ma ważną umowę z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku, ale jest dalej, niż bliżej dojścia do porozumienia z mistrzami Niemiec. Lewandowski najchętniej podpisałby umowę do czerwca 2025 roku, a nie do czerwca 2024 roku, tak jak Thomas Mueller oraz Manuel Neuer. Jeśli Robert Lewandowski zdecyduje się odejść z Bayernu Monachium, to głównym zainteresowanym jest FC Barcelona.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła nad przepaścią. Brzęczek: Jakbym nie był optymistą, to musiałbym zrezygnować z pracy

Piłkarze Barcelony liczą na transfer Lewandowskiego. A klub ma sposób na to, jak skusić Polaka

Cordula Roura, dziennikarka "Mundo Deportivo", pojawiła się w podcaście "Bayern Insider", którego głównym tematem był Robert Lewandowski. Zdaniem niemieckich mediów Barcelona byłaby w stanie zaproponować Polakowi pensję na poziomie 35 milionów euro rocznie, ale katalońska dziennikarka uważa taki scenariusz za mało realny. Rozmowy pomiędzy klubami jeszcze "nie są gorące", ponieważ Barcelona na razie nie kontaktowała się z Bayernem Monachium.

Dziennikarka "Mundo Deportivo" ujawniła, że część piłkarzy Barcelony czeka na transfer Roberta Lewandowskiego i liczy na to, że ten ruch się ziści. Szefowie klubu ze stolicy Katalonii na samym początku liczyli na transfer Erlinga Haalanda, ale Norweg nie jest tak opłacalny pod kątem finansowym. Prezes Joan Laporta ma nadzieję, że sprowadzi kibicom wielką gwiazdę do Barcelony, aby odwrócić ich uwagę od postawy zespołu na boisku. Roura zdradziła, co może okazać się przewagą Katalończyków na rynku transferowym.

FC Barcelona może proponować zawodnikom spore pensje brutto, ponieważ od lat stosuje procedurę, dzięki której wypłaty dla zawodników są rozłożone na kilka lat. To oznacza, że jeśli Robert Lewandowski otrzymałby pensję na poziomie 30 milionów euro rocznie, to po zakończeniu sezonu nie trafi do niego pełna suma, a dopiero po jakimś czasie. Aby taki ruch był możliwy, Barcelona musiałaby sprzedać kilku piłkarzy. Wtedy pensja dla Lewandowskiego spełniłaby zasady limitu wynagrodzeń.