Barcelona wciąż marzy. Trzy niespełnione cele transferowe

Dla FC Barcelony nie jest to udany sezon. Hiszpański klub nie liczy się w walce o mistrzostwo kraju. Mimo wielu problemów z początku rozgrywek, zespół Xaviego znajduje się aktualnie na 2. miejscu i nie powinien mieć problemów z awansem do Ligi Mistrzów na kolejny sezon. W Europie poszło jeszcze gorzej - najpierw Barcelona odpadła z fazy grupowej Ligi Mistrzów, by ostatecznie zakończyć grę na 1/4 finału Ligi Europy, odpadając z Eintrachtem Frankfurt.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Dlatego nie może dziwić, że FC Barcelona szuka możliwości wzmocnienia swojego składu. W ostatnich tygodniach najgłośniej jest o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Jak podaje "AS", Barcelona ma nadzieję na znalezienie funduszy, aby podnieść ofertę za Polaka. Zdaniem dziennikarzy, przedstawiciele hiszpańskiego klubu mogą wyłożyć na stół 40 milionów euro. Nie jest pewne, czy Bayern przystanie na ich żądania.

Niespełnione marzenia transferowe Barcelony wracają. Ze zdwojoną siłą

Oprócz Lewandowskiego, Barcelona jest zainteresowana także Bernardo Silvą. Jak podkreśla "Mundo Deportivo", Barca zamierza wykorzystać, że Manchester City chce pozyskania Frenkiego de Jonga, co otwiera możliwość hitowej wymiany między obydwoma klubami.

Barcelona chciałaby pozyskania co najmniej jeszcze dwóch piłkarzy, którzy aktualnie są poza zasięgiem klubu z Camp Nou. Kevin De Bruyne to aktualnie jeden z najlepszych pomocników na świecie, absolutny lider Manchesteru City. Nawet, gdyby City zgodziło się rozmawiać o ewentualnym transferze Belga, Barcelona nie byłaby w stanie zapłacić kwoty, która mogłaby przekonać angielski klub, by oddać De Bruyne.

UEFA nałożyła grzywnę na FC Barcelonę za zachowanie kibiców przed meczem Ligi Europy

Barcelona od lat interesuje się także Marco Verrattim, który po kilku słabszych sezonach, wreszcie wrócił do wysokiej formy. Tym samym powrócił temat transferu do Hiszpanii, tym bardziej, że działacze Barcy chcieli już podpisać kontrakt z Włochem w 2017 roku. Wtedy jednak to nie doszło do skutku, a miesiąc później do PSG odszedł Neymar. I zdaniem "Mundo Deportivo" wydaje się, że szansa na transfer jest znacznie większa niż w przypadku de Bruyne, zwłaszcza w sytuacji, gdyby w grę weszła wymiana za Frenkiego de Jonga.