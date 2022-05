Sebastian Szymański trafi do ligi hiszpańskiej? Chce go Real Betis

Sebastian Szymański postanowił zostać w Rosji do końca sezonu mimo inwazji wojsk z tego kraju na Ukrainę. Agent zawodnika, Mariusz Piekarski, poinformował, że nie ma możliwości rozwiązania umowy z Dynamem Moskwa, podpisanej do końca czerwca 2026 roku. - W obliczu obowiązujących przepisów FIFA nie mamy jednak narzędzi, żeby rozwiązać umowę. Jedyna opcja to rozstanie za porozumieniem stron, a Dynamo nie będzie chciało oddać Sebastiana - mówił Piekarski w rozmowie w "Radiu Dla Ciebie".

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Media: Sebastian Szymański odejdzie do Hiszpanii. Ale nie do Realu Sociedad

Sebastian Szymański był przymierzany w ostatnich tygodniach do transferu do Realu Sociedad. Reprezentant Polski miał zastąpić Mikela Oyarzabala, który wypadł z gry z powodu poważnej kontuzji. Ten transfer niejako potwierdził Czesław Michniewicz w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki LIVE, ale ostatecznie ruch nie został sfinalizowany w trakcie specjalnego okna transferowego. TVP Sport informuje, że Szymański przeniesie się do Hiszpanii, ale do Realu Betis.

Zespół prowadzony przez Manuela Pellegriniego wygrał Puchar Króla, pokonując Valencię po rzutach karnych. Real Betis też walczy o awans do Ligi Mistrzów - obecnie Real zajmuje piąte miejsce z 58 punktami i traci trzy punkty do czwartego Atletico Madryt. Na ten moment nie wiadomo, ile Real Betis mógłby zapłacić za Sebastiana Szymańskiego. TVP Sport dodaje, że Szymański cieszy się zainteresowaniem klubów z Anglii.

Sebastian Szymański został wyceniony przez rosyjskich dziennikarzy na 13 milionów euro. "Teraz Szymański jest kluczową postacią Dynama, ale jego przedstawiciele dali jasno do zrozumienia, że latem odejdzie z Rosji" - czytamy w artykule na portalu championat.com. Zdaniem stacji RB Sport następcą Sebastiana Szymańskiego w Dynamie Moskwa ma zostać 21-letni Eduard Spertsyan, występujący w Krasnodarze.

Sebastian Szymański zagrał w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek oraz zanotował dziewięć asyst. Polak zaliczył osiem asyst w lidze rosyjskiej i lepszym wynikiem może się pochwalić tylko Anton Zinkowski z Krylji Sowietow, który zanotował dziewięć asyst.