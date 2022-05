Kalidou Koulibaly ma zostać następcą Pique. Barcelona szykuje transferową operację

Klub z Katalonii interesuje się senegalskim środkowym obrońcą od dłuższego czasu. Trener FC Barcelony Xavi Hernandez bardzo mocno docenia umiejętności 30-latka i uważnie przygląda się rozwojowi jego sytuacji w Napoli. Kontrakt Koulibaly'ego wygasa bowiem 30 czerwca 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun powrócił do tematu Legii. "To była moja decyzja"

Reprezentant Anglii został milionerem dawno po zakończeniu kariery. Sprzedał koszulkę Maradony

Kalidou Koulibaly celem transferowym FC Barcelony

Hiszpański "AS" poinformował, że Koulibaly znalazł się na celowniku FC Barcelony, ponieważ jest uważany za idealne uzupełnienie pierwszego składu. Wśród jego głównych zalet wymieniono przede wszystkim dobre wyprowadzanie piłki, szybkość, umiejętność omijania rywali, a także wysoki poziom gry w powietrzu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Media twierdzą, że Kalidou Koulibaly jest postrzegany jako idealny następca Gerarda Pique, który w najlepszym wypadku będzie czynnym piłkarzem jeszcze tylko przez jeden sezon. Aspiracje względem Senegalczyka są już na tyle poważne, że w klubie panuje przekonanie, iż stworzy on idealny duet z Ronaldem Araujo.

"Barca" jest już po wstępnych po rozmowach z Senegalczykiem

Zainteresowanie 30-latkiem zbiega się z planami Barcy dotyczącymi pożegnania się z kilkoma piłkarzami. Po sezonie z klubu mają odejść Samuel Umtiti i Clement Lenglet. Niewykluczone, że ich sprzedaż pozwoli zdobyć środki na sprowadzenie Koulibaly'ego. Napoli może żądać za swojego kluczowego zawodnika około 40 milionów euro.

Bayern spróbuje kupić Konrada Laimera po raz drugi. "W Lipsku jestem kochany"

"AS" informuje, że przedstawiciele Barcy odbyli już wstępne rozmowy z samym zawodnikiem. Zaoferowano mu ponoć umowę do 2026 roku. Co więcej, według mediów potencjalny transfer Senegalczyka nie wpłynąłby na operację polegającą na sprowadzeniu do klubu Andreasa Christensena. Obaj mieliby być jednymi z kluczowych wzmocnień Barcy przed nowym sezonem.

Kalidou Koulibaly trafił do Napoli w 2014 roku z belgijskiego Genku za niecałe osiem milionów euro. Jego obecna wartość według serwisu Transfermarkt wynosi 45 milionów euro. Z klubem z Neapolu stoper sięgnął po dwa trofea - Puchar Włoch i Superpuchar Włoch. W obecnym sezonie 30-latek rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.