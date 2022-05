Santi Mina skazany na cztery lata więzienia

Napastnik Celty Vigo miał dopuścić się nielegalnego czynu pięć lat temu. Kobieta oskarżyła zawodnika, że ten w 2017 roku napadł ją, a później wykorzystał seksualnie. Ze sprawą miał być związany także zawodnik UD Ibiza, David Goldar. Ostatecznie sąd jednak nie dopatrzył się winy tego drugiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Ancelotti kreśli plany na przyszłość. Piłka? A gdzie tam. Ma inny priorytet

Santi Mina został uznany za winnego dopuszczenia się przewinienia. Sąd skazał go jednak tylko za wykorzystanie seksualne kobiety, nie dopatrując się w tym napaści. Piłkarz otrzymał karę czterech lat pozbawienia wolności, zakaz zbliżania się do ofiary przez 12 lat, a także musi zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 50 tysięcy euro. Obrońcy piłkarza zapowiadają odwołanie się od wyroku.

Do sprawy odniosły się także władze klubu, w którym występuje. "Celta szanuje prawo do obrony zawodnika, ale jest zobowiązana do podjęcia działań przeciwko faktom, które podważają wizerunek klubu i bezpośrednio atakują jego wartości" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Klub zdecydował się także odsunąć piłkarza od pierwszej drużyny. "Po wydanym dzisiaj orzeczeniu Trzeciej Sekcji Sądu Okręgowego w Almerii, klub RC Celta postanowił otworzyć akta dyscyplinarne dla gracza Santiago Miny. Z tego powodu w sposób zapobiegawczy postanowiono tymczasowo usunąć zawodnika z pierwszej drużyny" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Soler w Barcelonie? Zdecydowana reakcja. "Nie kłamcie"

Santi Mina jest piłkarzem Celty Vigo od 2019 roku. W przeszłości występował także między innymi w Valencii i był młodzieżowym reprezentantem kraju. W tym sezonie zdobył w Primera Division siedem bramek.