FC Barcelona szykuje pierwszy letni transfer. Raphinha jest zdecydowany

FC Barcelona nie gra już w tym sezonie o żadne trofeum, więc władze klubu rozpoczęły intensywne przygotowania do letniego okienka transferowego. Drużyna Xaviego Hernandeza przeszła w ostatnim czasie ogromną przemianę, ale nadal potrzebuje kilku poważnych wzmocnień.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Z klubem już niemal na pewno pożegna się Adama Traore, który nie zostanie wykupiony z Wolverhampton. Niepewna jest nadal także przyszłość Ousmane'a Dembele. Na Camp Nou mają już jednak idealnego kandydata do ich zastąpienia.

Jerome Rothen wytknął mankamenty Milikowi. "Jego kariera to udowadnia"

FC Barcelona czeka na spadek Leeds United. Raphinha na celowniku

Według najnowszych doniesień dziennika "Mundo Deportivo" na transfer do FC Barcelony jest już w pełni zdecydowany Raphinha. Reprezentant Brazylii poinformował władze Leeds United, że po sezonie odejdzie z klubu. 25-latka interesuje tylko Katalonia, pomimo tego, że ma jeszcze kilka innych bardziej opłacalnych ofert.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Władze FC Barcelony wstrzymują się jeszcze z rozpoczęciem negocjacji z Leeds United. Katalończycy czekają bowiem na rozwój wypadków w Premier League, ponieważ drużyna Raphinhy może spaść do Championship. Wtedy zdecydowanie łatwiej będzie go sprowadzić i wynegocjować znacznie niższą cenę, co jest na Camp Nou bardzo istotne.

Wrocław musi dopłacić 43 miliony za budowę stadionu na Euro 2012. Pochłonął prawie miliard

Raphinha w ostatnim czasie stał się jedną z gwiazd Premier League. Brazylijczyk znacznie przewyższa umiejętnościami swoich kolegów z drużyny, która rozpaczliwie walczy o utrzymanie. W tym sezonie 25-latek rozegrał już 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek i zaliczył trzy asysty.