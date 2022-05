Ancelotti kreśli plany na przyszłość. Piłka? A gdzie tam. Ma inny priorytet

Real Madryt został mistrzem Hiszpanii na cztery kolejki przed końcem sezonu dzięki wygranej 4:0 z Espanyolem. Tym samym Carlo Ancelotti został pierwszym trenerem w historii, który zdobył mistrzostwo kraju w pięciu najlepszych ligach europejskich. Real Madryt wciąż walczy o awans do finału Ligi Mistrzów i musi odrobić jedną bramkę straty z pierwszego meczu z Manchesterem City (3:4). Wiele wskazuje na to, że Real będzie kontynuował współpracę z Carlo Ancelottim. A co dalej?

Carlo Ancelotti zakończy karierę trenerską po odejściu z Realu Madryt. "Chciałbym być z wnukami"

Carlo Ancelotti rozmawiał z Amazon Prime Video przed rewanżowym spotkaniem z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów. Włoski szkoleniowiec przyznał, że może zakończyć karierę trenerską po tym, jak jego drogi z Realem Madryt oficjalnie się rozejdą. - Po pracy w Realu Madryt prawdopodobnie przejdę na emeryturę, ale jeśli klub zechce, żebym był tutaj przez dziesięć kolejnych lat, to będę. Ale chciałbym być z wnukami, polecieć na wakacje z żoną. Jest tyle rzeczy do zrobienia, które musiałem odłożyć na bok - powiedział.

Wiele zatem wskazuje na to, że Ancelotti po odejściu z Realu Madryt przestanie być trenerem klubowym, ale mógłby zostać selekcjonerem. - Objęcie reprezentacji Kanady? A dlaczego nie? Bardzo bym chciał. Kanada ostatnio spisywała się naprawdę dobrze - dodał trener. Jak Włoch z kolei opisuje współpracę z Karimem Benzemą? - Nie musisz trenować ani zarządzać Karimem. Po prostu musisz dać mu grać. Benzema wygrał nam wiele meczów i był decydujący w tym sezonie. Karim zdobędzie Złotą Piłkę i nie tylko ze względu na siebie, ale też z tego względu, że za nim stoi silny klub - skwitował Ancelotti.

Umowa Carlo Ancelottiego z Realem Madryt jest ważna do końca czerwca 2024 roku. Mistrzowie Hiszpanii zagrają rewanżowy mecz z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów w środę czwartego maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.