Barcelona się nie poddaje. Ceniony dziennikarz pisze o Lewandowskim

- Mogę zapewnić, że nie doszło do spotkania - mówił dyrektor sportowy FC Barcelony Mateu Alemany na pytanie o kolację z Pinim Zahavim, agentem Roberta Lewandowskiego, która miała mieć miejsce w środę w stolicy Katalonii. Na wspomnianym spotkaniu, o którym informowali katalońscy dziennikarze i któremu zaprzecza Alemany, Barca miała zaoferować Lewandowskiemu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok i możliwość zapłaty za niego Bayernowi Monachium około 35 milionów euro.

Bayern z kolei nie chce słyszeć o transferze polskiego napastnika. - Nie jesteśmy tak szaleni, żeby dyskutować na temat transferu zawodnika, który zdobywa dla nas 30-40 bramek w każdym sezonie - mówił niedawno prezes Bawarczyków Oliver Kahn. Bayern powołuje się na kontrakt, który wiąże Lewandowskiego jeszcze przez rok z mistrzami Niemiec.

Ale co jeśli Lewandowski naprawdę będzie chciał odejść? Bayern Monachium nie chce zaoferować Polakowi nowego, dłuższego kontraktu, a kapitan reprezentacji Polski jest nie tylko zirytowany postawą klubu, który też uśmiecha się w kierunku Erlinga Haalanda, choć transfer Norwega do Bayernu wydaje się bardzo mało realny ze względów finansowych. To jest kolejna kwestia, która Lewandowskiemu się nie podoba i wiele wskazuje na to, że jego przygoda z Bayernem niedługo się skończy. Bayernowi trudno będzie go utrzymać na siłę w Monachium i niekoniecznie byłoby to dla Bawarczyków opłacalne.

Wygląda na to, że pytanie brzmi, nie "czy", a "kiedy" dojdzie do transferu Roberta Lewandowskiego, bo Pini Zahavi ma naciskać już teraz na odejście z Bayernu polskiego napastnika, o czym przekonują już nie tylko hiszpańscy, ale też niemieccy dziennikarze.

O tej gorącej kwestii wypowiedział się także Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz jest przekonany, że sprawa letniego transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony nie jest wykluczona.

"Pomimo oficjalnych stanowisk obu klubów, Barcelona nie podda się ws. Lewandowskiego. Jest jej priorytetem i Barca zamierza zaoferować mu trzyletni kontrakt lub dwuletni z opcją przedłużenia o rok" - napisał Romano na Twitterze.

"Bayern chce zatrzymać Lewandowskiego i to przekazał jego agentowi. Ale jest wciąż bardzo wcześnie..." - dodał włoski dziennikarz.