Cristiano Ronaldo może wrócić do Realu Madryt

Przypomnijmy, latem ub. roku Ronaldo wrócił do Manchesteru United. Portugalczyk podpisał z klubem dwuletnią umową z opcją przedłużenia. I choć napastnik jest liderem "Czerwonych Diabłów" i strzelił dla nich 23 gole, to jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez przyjście Erika ten Haga, który obejmie klub na początku przyszłego sezonu.

Ronaldo w Realu Madryt? Chcą go ważne postacie w klubie

Zdaniem dziennika "The Mirror", Holender zamierza stawiać na młodszych graczy, a to oznacza, że 37-latek nie będzie miał gwarancji gry w każdy meczu. Z pomocą przychodzi mu Real Madryt, który zamierza zakontraktować Ronaldo. Według Anglików zawodnik miałby przejść do drużyny "Królewskich" jeszcze tego lata.

- Występy Ronaldo w Anglii wywołały poruszenie na Santiago Bernabeu. Ważne postaci w klubie chciałyby powrotu zawodnika. Wiedzą, że jest gwarancją goli w La Liga - pisze dziennik.

Rangnick spotyka się z ten Hagiem ws. przyszłości Ronaldo w Manchesterze United

Rangnick o przyszłości Ronaldo. "To kwestia przedyskutowania"

W czwartek, Manchester United zremisował z Chelsea 1:1, a gola na wagę punktu zdobył w 62. minucie Ronaldo. Tuż po meczu o przyszłość Portugalczyka w klubie pytany był obecny szkoleniowiec drużyny, Ralf Rangnick.

- Myślę, że dalsza gra Ronaldo w zespole to kwestia, która powinna zostać przedyskutowana pomiędzy zarządem, Erikiem ten Hagem oraz mną. Cristiano ma kontrakt ważny jeszcze przez rok. Istotne jest to, co sam piłkarz sądzi o swojej przyszłości oraz czy chce tutaj zostać. Nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z Erikiem, dlatego myślę, że nie ma sensu poruszać teraz tej kwestii - powiedział Rangnick.

Ronaldo w przeszłości występował w drużynie mistrzów Hiszpanii. Portugalczyk był związany z "Los Blancos" w latach 2009-2018. W tym czasie zagrał w 438 meczach, w których zdobył 450 goli.