Bale znów ma problemy ze zdrowiem. Real nabiera podejrzeń

Real Madryt w sobotę 30 kwietnia rozegra spotkanie ligowe z Espanyolem Barcelona. Na liście powołanych na to spotkanie nie znalazł się Gareth Bale, który po raz kolejny zgłosił problemy zdrowotne.

Onda Madrid: Gareth Bale znów zgłosił uraz

Gareth Bale wziął udział w piątkowym treningu Realu Madryt przed spotkaniem z Espanyolem Barcelona. W obliczu zbliżającego się rewanżu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, Walijczyk miał spore szanse na występ w nadchodzącym meczu ligowym od pierwszych minut. Tak się jednak nie stanie, bowiem jak podaje stacja Onda Madrid, zawodnik zgłosił w piątek problemy z plecami i niedyspozycję na sobotnie starcie.

Według dziennikarza Carlosa Rodrigueza jest to kolejna sytuacja, w której reprezentant Walii zgłasza uraz, mając szansę na występ. Wcześniej Walijczyk podobnie postąpił przed meczem z FC Barceloną, gdzie miał zastąpić Karima Benzemę, a także przed ubiegłotygodniowym meczem z Osasuną Pampeluną.

Władze Realu Madryt wyciągną konsekwencję wobec Bale'a?

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza zachowanie Garetha Bale'a zirytowało władze Realu Madryt. Choć póki co nie ma żadnej oficjalnej informacji, to według redaktora Ondy Madrid klub może ukarać Walijczyka. Jednak jego zdaniem nie byłoby to dobre i sensowne posunięcie. Zwłaszcza że za miesiąc wygasa umowa zawodnika z Realem.

Jak podają media, działacze Realu także są w tej kwestii podzieleni. Część z nich uważa, że klub nie powinien wyciągać wobec piłkarza żadnych konsekwencji i dotrwać z nim do końca umowy. Są też tacy, których zachowanie Bale'a zirytowało i nie zamierzają zostawić tego bez reakcji. W tym sezonie Walijczyk zagrał tylko w pięciu spotkaniach zespołu z Madrytu i w ciągu zaledwie 283 minut spędzonych na murawie, zdołał strzelić jedną bramkę.