Real bardzo blisko sprowadzenia Ruedigera z Chelsea. Wyborna okazja

Umowa Antonio Rudigera z Chelsea wygaśnie wraz z końcem sezonu. Obrońca postanowił jej nie przedłużać i latem odejdzie z londyńskiego klubu na zasadzie wolnego transferu. Przed długi okres Niemiec próbował porozumieć się ze swoim pracodawcą w sprawie przedłużenia kontraktu, ale ostatecznie strony nie doszły do porozumienia. Powodem fiaska rozmów były sankcje nałożone na Romana Abramowicza, przez które właściciel nie mógł zaoferować żadnemu piłkarzowi nowego kontraktu.

Fabrizio Romano potwierdza. Rudiger o krok od Realu Madryt

Niemiecki obrońca nie mógł narzekać na brak ofert. O zatrudnienie piłkarza walczyły Manchester United, Barcelona i Juventus. Jeszcze w marcu La Gazzetta dello Sport podawała, że Rudiger był blisko dołączenia do drużyny z Turynu, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Zdaniem Fabrizio Romano, Niemiec jest bliski dołączenia do Realu Madryt i doszedł do słownego porozumienia z klubem. Włoski dziennikarz dodaje, że kontrakt nie został jeszcze podpisany, ale niedługo powinno to nastąpić.

"Marca" dotarła do informacji na temat zarobków piłkarza w nowym klubie. Jak podaje hiszpańska gazeta, Rudiger miałby podpisać czteroletni kontrakt wart 50 milionów euro, wliczając bonusy. Nie są to jeszcze potwierdzone informacje, ale można zakładać, że Rudiger zdecyduje się na przejście do Realu Madryt.

W trwającym sezonie Antonio Rudiger jest bardzo ważnym piłkarzem Chelsea. Dla londyńskiego klubu rozegrał w obecnych rozgrywkach 47 meczów. Strzelił w nich pięć goli i dorzucił cztery asysty. Chelsea zajmuje trzecie miejsce w tabeli i jest na dobrej drodze do awansu do Ligi Mistrzów. Nad piątym Tottenhamem ma siedem punktów przewagi.

